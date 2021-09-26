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AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci: "Altınova, hızla gelişip büyüyor"

İHA

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci: "Altınova, hızla gelişip büyüyor"

AK Parti Adana Milletvekili, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Ahmet Zenbilci, Yalova’nın Altınova ilçesini ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Zenbilci, Altınova’nın önemli bir merkez olduğunu ifade ederek, “Konumu itibariyle önemli bir merkezde olan Altınova, hızla gelişip büyüyor. İlçemizde yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.
AK Parti Adana Milletvekili, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Ahmet Zenbilci, Altınova Belediyesi’ni ziyaret etti. Burada Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, belediye meclis üyeleri ve partililer tarafından karşılanan Milletvekili Ahmet Zenbilci, belediye ve parti yöneticileriyle bir araya geldi.

Oral’dan brifing aldı
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Ahmet Zenbilci’ye yapılan çalışmalar ve projeler hakkında brifing verdi. İlçede yapılan çalışmaların el ele verilerek yerine getirildiğini ifade eden Başkan Oral, “Hükümetimizden aldığımız güç ve destek ile parti teşkilatlarımızın katkılarıyla, belediye, sanayi ve halk birlikteliğiyle önemli hizmetlere imza atıyoruz. Mevla’m, birliğimizi, dayanışmamızı ve aramızdaki güçlü bağı daim eylesin” dedi.
Altınova’da yapılan çalışmaları takip ettiklerini ifade eden Milletvekili Zenbilci ise, “Altınova Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral ve meclis üyeleri ile bir araya gelerek, ilçemizde yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında istişarelerde bulunduk. Başkanımıza nazik misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Adana Milletvekili AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Ahmet Zenbilci ile Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar’a, Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk ve tek Doğa Pasaportu’nu verdi. Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu’nu alan Milletvekili Zenbilci ve AK Parti Yalova İl Başkanı Bağatar, “Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri” sözleşmesinin de gönüllüsü oldu.

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