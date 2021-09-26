Başkan Oral: "İtfaiye teşkilatı, gözbebeğimizdir"

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 25 Eylül1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftasını kutladı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 307. yıl dönümünü ve itfaiyenin belediyelere geçişinin 98. senesini kutladı. İtfaiyecilerin 7/24 kutsal bir görevi yerine getirdiğini dile getiren Başkan Oral, “İtfaiye teşkilatı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük bir özveri ile çalışmakta. İtfaiyemiz, yangınların yanı sıra doğal afetlere ve kazalara daha hızlı mücadele edecek şekilde gerekli personel ve araç gereçlerle güçlendirilmekte. İtfaiye personelimiz, 7 gün 24 saat canla başla hizmet vermekte. Bu duygu ve düşüncelerle tüm itfaiye teşkilatının haftasını kutlarım” dedi.

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