Düşürdüğü 111 Bin Lirasına kavuştu

Geçtiğimiz Cuma günü minibüse binerek 111 bin lirasını düşüren Ahmet Dağ, parasına kavuştu.

Eşinin hastane ve çocuğunun eğitim masrafları için sattığı aracından kalan 111 bin lirasını Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim aldı.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Ahmet Dağ, çocuklarının eğitimi ve eşinin hastane masrafları için sattığı aracından kalan 111 bin lirasını borç aldığı kişiye teslim etmek üzere İstanbul'a yola çıktı. Ahmet Dağ, Yalova otogarından deniz otobüsü terminaline gelmek için bindiği şehir içi minibüsünde poşet dolu parasını düşürdü. Feribota bindiğinde parasını kaybettiğini fark eden Dağ, Yalova'ya geri dönerek polise başvurdu. İhbar üzerine gelen Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri minibüste yaptıkları aramada parayı bulamadı. Ekipler, feribot iskelesinden başlayarak toplamda 100 adet KGYS kamerası ve iş yeri kamerasını tek tek inceleyerek minibüse binen J.A.A isimli şahsın para dolu poşeti alarak ticari taksiye binip eve gittiği bilgisine ulaştı. Yapılan incelemeler sonucunda ekipler, J.A.A isimli vatandaşın evine giderek 111 bin lirayı teslim aldı. Ekipler, Ahmet Dağ'ı arayarak parasını teslim alması için emniyete çağırdı. Buradaki işlemlerinin ardından Dağ, parasına kavuştu. 111 bin lirasını bulan polis ekiplerine teşekkür eden Dağ, "Buraya geldim. Buradan İzmit'te okuyan oğluma gidip bir kısmını verecektim. Diğer kısmını da eşimin hastane masrafları için kullanacaktım. Buradan karşıya geçmek için feribota bindim. O arada paranın olmadığını anladım. Sağa sola panikleyerek koştum. En sonunda İDO görevlileri beni tekrar geri gönderdi. Buraya gelip karakola başvuruda bulundum. Allah ekiplerimizden razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Paranın bulunduğunu duyduğumuzda ben ve eşim sevincimizden ağladık" dedi.

Parasının bulunduğu poşeti alan Dağ, poşet ile para taşımanın hata olduğunu söyleyerek poşetteki parasını çıkartıp çantaya koydu ve poşetle para taşımayacağına söz verdi.

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