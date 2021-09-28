Gönüllü itfaiyecilere sertifika

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Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nin afetlere ve yangınlara ilk müdahale için hayata geçirdiği ‘gönüllü itfaiyecilik’ uygulamasında eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verilecek.

İtfaiye Amirliği’nin afetlere ve yangınlara ilk müdahale için hayata geçirdiği ‘gönüllü itfaiyecilik’ uygulamasında eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları çarşamba günü törenle verilecek. 20 kursiyer eğitimleri tamamlayarak gönüllü itfaiyeci oldu. Kursiyerlere temel itfaiyecilik, ev, araç, orman yangınları ve afet eğitimi verildi. Kursiyerler sertifikalarını ilçe protokolünün iştirakiyle 29 Eylül Çarşamba günü saat 10:30’da İtfaiye Amirliğinde gerçekleştirilecek programda alacak.

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