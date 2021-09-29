Hakan Yavuz: "Bu takım seyirciyle beraber daha iyi işler yapacak"

Semt77 Yalovaspor Başantrenörü Hakan Yavuz, Yalova’da basketbola ilginin iyi olduğunu söyleyerek, "Bu sene seyirciyle berber bu takımın daha iyi işler yapacağına inanıyorum" dedi.

Semt77 Yalovaspor, ING Basketbol Süper Ligi’nde 3 Ekim Pazar günü evinde karşılaşacağı Gaziantep Basketbol mücadelesinin hazırlıklarını 90. Yıl Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor. Taktik ağırlıklı antrenmanda soğuk algınlığı sebebiyle Lamont Da Sean Jones yer almadı. Jones’un iki güne kadar takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Semt77 Yalovaspor Başantrenörü Hakan Yavuz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deplasmanda 8685 mağlup oldukları Frutti Extra Bursaspor karşılaşması sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu’na kural hatası iddiasıyla yaptıkları maç tekrarı başvurusu hakkında bilgi verdi. Yavuz, hakemlerin de hata yapabildiğini kaydetti. 24 yerine hata yapılarak 14 saniye hücum süresinin kendilerine verildiğini dile getirdi. Yavuz, itirazlarına olumlu bir cevap beklemediklerini de ifade etti.

Hakan Yavuz, takımın karşılaşmalarda mücadeleci olmasından memnun olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mücadeleyi vermesen Bursa gibi güçlü takımlara başa baş deplasmanda bir oyun sergileyemezsin. Bursaspor orada seyirci hakkını çok iyi kullandı. Maçın son 23 dakikalık bölümünde, bizim öne geçtiğimiz bölümde seyircinin coşmasıyla takım kendine geldi. Biz de inşallah Yalova’daki basketbol sevgisi çok büyük. Bu sene seyirciyle berber bu takımın daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Basketbolumuza tabii 1,5 aylık sürede bir şeyler oturmuyor. Yabancılar farklı tarihlerde geliyor. Her gelen yabancıya yeniden sistemi anlatmak bir süreç kaybı antrenör için. Önümüzdeki 11,5 ay içinde daha iyi duruma geleceğiz”.

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