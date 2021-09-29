“İtfaiyeler arasındaki koordine çok önemli”

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yalova'nın Altınova ilçesinde itfaiye teşkilatının kuruluşunun 307. yıl dönümü kutlandı.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nde program düzenlendi. Yalova’da itfaiye teşkilatları arasındaki uyum ve koordinenin oldukça önemli olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bütün itfaiyecilerimizin haftasını kutluyorum” dedi.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nde düzenlenen programda İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, 2021 faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Programda ayrıca Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nin afetlere ve yangınlara ilk müdahale için hayata geçirdiği ‘gönüllü itfaiyecilik’ uygulamasında eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları ilçe protokolü tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.