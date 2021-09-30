Oral: "Şehitlerin haklarını ödeyemeyiz"

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şubesi’ni ziyaret etti.

Başkan Dr. Metin Oral, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi Özcan İla ve yönetimi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şubesi Şakir Güner ve yönetimini ziyaret etti. Oral, “Güzel vatanımızın huzuru ve geleceği için giriştikleri mücadelede şehitlik ve gazilik pâyesini kanlarıyla ve alın terleriyle hak eden vatansever kahramanlarımızın haklarını ödememiz mümkün değildir. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.

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