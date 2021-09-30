Altınova’da trafik kazası: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yalova’nın Altınova ilçesinde meydana kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Zeytinlik Caddesi 113. Sokakta 77 EF 017 plakalı araç ile16 AGU 225 plakalı araç çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine sağlık ve emniyet güçleri olay yerine gelerek kazaya müdahale etti. Kazada yaralanan bir kişi Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.