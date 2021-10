(Özel) Yalova’ya 37 kilometre bisiklet yolu Yalovalılar bu proje ile arabadan inip bisiklete binecek

Yalova’da planlanan 37 kilometrelik bisiklet yolunun 5 bin 200 metrelik etabı tamamlandı. Bisiklet yolu ile birlikte vatandaşlar araçlarından inip, bisiklete binmeye teşvik edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu ‘Şehir İçi Bisiklet Yolları Klavuzu ve Bisiklet Yolları Yönetmeliği’ dikkate alınarak 2020 Mayıs ayından itibaren Yalova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından “Bisiklet ve Yaya Yolu Projesi“ başlatıldı. Projenin ilk etabı Yürüyen Köşk bölgesinde 5 bin 200 metre olarak tamamlandı. İkinci ve üçüncü etap bisiklet yolları da doğu ve batı sahil bantlarında 14 kilometre olarak planlandı. Dördüncü ve beşinci etaplar da şehrin göbeğinden geçen Balaban Deresi kenarında yapılacak. Tamamlanan ilk etap içerisinde askerî alana ait 160 metrelik bir yerden de yol açılarak ilk kez Yalova ve Çiftlikköy sahil şeridinden yürüyüş ve bisikletlilere açılmış oldu.

Yalova Üniversitesi ve Millet Bahçesi arasındaki ikinci ve üçüncü etap 14 kilometre olmak üzere, Balaban Deresi kenarındaki dördüncü ve beşinci etap bisiklet yolu da 8 buçuk kilometre olarak hayata geçirilecek. 2020’de başlayan bisiklet yolu projeleri 2022’de tamamlanması plânlanıyor.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova’da 37 kilometre bisiklet yolu projesinin çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Projemiz, Yürüyen Köşk bölgesinde 5 bin 200 metre ile birinci etap olarak tamamlandı. İkinci ve üçüncü etap bisiklet yollarımızda bizim doğu sahil şeridinden batı sahiline kadar toplam 14 kilometre olacak. Millet Bahçesi’nden, Üniversite’ye uzanan ikinci ve üçüncü etap çalışmaları 2021’de yapılacak. Bunun yanında dördüncü ve beşinci etap projelerimizle Yalova şehrinin içinden geçen Balaban deresinin iki yanından yapılacak. Toplamda 37 kilometre gidiş dönüş, bisiklet ve yürüyüş yolumuz olacak” dedi.

“Yalova ve Çiftlikköy ilk kez sahilden bağlandı”

Mustafa Tutuk, “Şu an bulunduğumuz bisiklet yolunun çok önemli bir özelliği var. Bu sahil yolu Yalova ile Çiftlikköyü ilk defa sahilden yürüyerek ve bisikletle birbirine bağlamış olduk” diyen Tutuk, “Askeri bir alanımız vardı. Kendilerinden müsaade istedik ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile askeri alanın içinden 160 metre tünel şeklinde geçerek Çiftlikköy ve Yalova’yı sahilden ilk defa birbiri ile buluşturduk” diye konuştu.

“Arabadan in, bisiklete bin”

“Arabadan in, bisiklete bin” sloganı ile yola çıktıklarının kaydeden Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Trafiğe kapalı alanda hemşerilerimiz gönül rahatlığı ile bisikletlerini kullanıyorlar. Yürüyorlar, koşuyorlar ve eğleniyorlar. Projemiz 2020 yılında başladı, 2021 yılında birinci, ikinci ve üçüncü etapları tamamlanıyor. Buraların ihaleleri yapıldı. Dördüncü ve beşinci etaplar da 2022 yılında ihalesi yapıldıktan sonra bitireceğiz. Konum olarak Yalova’mız 123 kilometre sahili olan nadir şehirlerden bir tanesidir. Yalova’nın bir özelliği denize sıfır ve dümdüz olmasıdır. Dolayısıyla biz Yalova’da ‘Arabadan in, bisiklete bin’ sloganını hayata geçiriyoruz. Biz Yalova’da herkesi bisiklet kullanmaya teşvik etmek amacıyla bisiklet yolları yapımımız devam edecek. İlk 5 etap bittikten sonra da önümüzdeki yıllarda insanları daha fazla araçlarından indirerek bisiklete binmeleri noktasında teşvik çalışmaları yapacağız” ifadelerini kullandı.

