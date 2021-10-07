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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anne ve anne adaylarına narko semineri

İHA

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Altınova Belediyesinde çalışan kadın personele, çocuklarını uyuşturucudan koruma yollarını anlattı.

Anne ve anne adaylarına narko semineri

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Altınova Belediyesinde çalışan kadın personele, çocuklarını uyuşturucudan koruma yollarını anlattı.
Altınova Kaymakamlığı En İyi Narkotik Polisi Anne Proje Sorumluları Zübeyde Yerebatan ve Tuğba Bilen koordinesinde, Kaymakamlık Toplantı Salonunda anne ve anne adaylarına seminer verildi. Altınova Belediyesi’nin kadın personeline, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi Eğitim Modülü' kapsamında seminer düzenlendi. Seminere Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit de katılarak açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Kaymakam Özyiğit, bağımlılık yapıcı yasaklı maddelerin kullanılmasıyla oluşabilecek kötülükleri dile getirerek, kadınların ve annelerin gözlem yeteneği ve hassas yaklaşımına dikkat çekti. Özyiğit, “Öpmeye kıyamadığımız çocuklarımızın uyuşturucu illetinin bataklığına saplanmaması için annelerin çocuklarımızın izlenmesi, arkadaş çevreleri, hal ve hareketlerindeki değişimler ile normal dışı davranışlar konusunda en hassas şekilde duyarlı olmaları gerekmektedir” dedi.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli Narkorehber Eğiticisi Polis Memuru Yılmaz Çetin tarafından En İyi Narkotik Polisi Anne Projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Madde bağımlılığı, uyuşturucu maddeye başlama nedenleri, bağımlılık döngüsü, madde kullanımının ve bağımlılığının belirtileri hakkındaki bilgilendirmeler ile başlayan eğitim programında, narkotik suçlarla mücadelenin önemine vurgu yapıldı.
Eğitim programının devamında uyuşturucu suçlarının önüne geçmek, suçu tüm delilleri ile ortaya çıkarmak, suçluları adalete teslim etmek, vatandaşların elektronik ortamda seri bir şekilde bildirimde bulunmasını sağlamak maksadıyla geliştirilen Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması UYUMA Projesi tanıtımı yapıldı.
Bildirim yapan kişilerin kimliklerinin gizli tutulduğu uygulamanın Google Play ve Apple Store mağazalarından indirildiğini belirten uzman polis, uyuşturucu satıcılarını gören vatandaşların uygulamadaki butonuna dokunmalarının ardından, 155 acil yardım hattının en yakın ekibinin bildirilen konuma sevk edildiğini iletti.
Yalova Yeşilay Danışmanlık Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Betül ŞengüL ise, ergenlik döneminde bağımlılık süreçlerinde yaklaşım modülü hakkında Altınova Belediyesi personeline bilgiler verdi.
Madde kullanımı ve bağımlılığı konularında Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı (Alo 191) ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nden (YEDAM) (Alo 115) 24 saat esasına göre destek alınabileceğini ifade eden uzmanlar, son olarak Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma (AMATEM) ve Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi (ÇEMATEM) merkezleri ile AÇIK KAPI uygulamasının da bağımlılıkla mücadeledeki önemine değinerek eğitim programını sonlandırdı.

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