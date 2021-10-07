Kargoda kaybolan dalak için şaka gibi ceza (2)



AVUKAT: SAVCILIĞA GEREKLİ İTİRAZLAR YAPILDI

Yalova'da, Ahmet Kıral'ın özel hastanede alınan dalağının kargoda kaybolmasının ardından başlattığı hukuk mücadelesini takip eden avukatlarından Yakup Taşçı, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı inceleme sonrası hastaneye 3 bin lira ceza verilmesini ve Adli Tıp Kurumu'nun, dalağın standart kargo seçeneğiyle gönderildiği raporunu değerlendirdi. Gerekli itirazların Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıldığını ve incelemede olduğunu belirten Taşçı, şunları kaydetti:

"Konu ile ilgili olarak Yalova İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptığımız şikayet sonucunda İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonucunda söz konusu hastaneye idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak güzel bir gelişme olmakta ise de Sağlık Müdürlüğü'nün hastanenin bu yöndeki insan sağlığını ve sağlık mevzuatını hiçe sayacak hareketinin idari yaptırımlar arasındaki en küçük yaptırım ile cezalandırması açık bir şekilde yanlıştır. Bunun yanında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığımız başvuruda dosya kapsamında Adli Tıp raporu alınmış olup Adli Tıp raporunda bizi hayretlere düşürecek sonuçlara varılmıştır. Dosya incelendiğinde Adli Tıp tarafından insan organın karton kutuda standart kargo olarak özel yetkilendirilmemiş kargo şirketleri tarafından taşınmasını tıbba uygun bulmuştur. Adli Tıp raporunun içeriği incelendiğinde tam olarak standart kargo olarak bir insan organının karton kutuda taşınmasının nasıl tıbba uygun olduğu tarafımızca hiçbir şekilde anlaşılamamıştır. Bu kapsamda tarafımızca gerekli itirazlar Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılmış olup inceleme sürecindedir. Adli Tıp ve Yalova İl Sağlık Müdürlüğü kararları arasındaki çelişki, Adli Tıp´ın tıp bilimin uygulamalarına aykırı kararı bizi bu dosyada büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya bırakmıştır."Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2021-10-07 15:23:35



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