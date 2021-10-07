Kargoda kaybolan dalak için şaka gibi ceza (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kargoda kaybolan dalak için şaka gibi ceza (2)

DHA

Kargoda kaybolan dalak için şaka gibi ceza (2)


AVUKAT: SAVCILIĞA GEREKLİ İTİRAZLAR YAPILDI
Yalova'da, Ahmet Kıral'ın özel hastanede alınan dalağının kargoda kaybolmasının ardından başlattığı hukuk mücadelesini takip eden avukatlarından Yakup Taşçı, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı inceleme sonrası hastaneye 3 bin lira ceza verilmesini ve Adli Tıp Kurumu'nun, dalağın standart kargo seçeneğiyle gönderildiği raporunu değerlendirdi. Gerekli itirazların Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıldığını ve incelemede olduğunu belirten Taşçı, şunları kaydetti:
"Konu ile ilgili olarak Yalova İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptığımız şikayet sonucunda İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonucunda söz konusu hastaneye idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak güzel bir gelişme olmakta ise de Sağlık Müdürlüğü'nün hastanenin bu yöndeki insan sağlığını ve sağlık mevzuatını hiçe sayacak hareketinin idari yaptırımlar arasındaki en küçük yaptırım ile cezalandırması açık bir şekilde yanlıştır. Bunun yanında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığımız başvuruda dosya kapsamında Adli Tıp raporu alınmış olup Adli Tıp raporunda bizi hayretlere düşürecek sonuçlara varılmıştır. Dosya incelendiğinde Adli Tıp tarafından insan organın karton kutuda standart kargo olarak özel yetkilendirilmemiş kargo şirketleri tarafından taşınmasını tıbba uygun bulmuştur. Adli Tıp raporunun içeriği incelendiğinde tam olarak standart kargo olarak bir insan organının karton kutuda taşınmasının nasıl tıbba uygun olduğu tarafımızca hiçbir şekilde anlaşılamamıştır. Bu kapsamda tarafımızca gerekli itirazlar Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılmış olup inceleme sürecindedir. Adli Tıp ve Yalova İl Sağlık Müdürlüğü kararları arasındaki çelişki, Adli Tıp´ın tıp bilimin uygulamalarına aykırı kararı bizi bu dosyada büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya bırakmıştır."Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2021-10-07 15:23:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altınova, TBB Başkanı Şahin’e tanıtıldı
YEREL HABERLER Altınova, TBB Başkanı Şahin’e tanıtıldı
Kargoda kaybolan dalak için şaka gibi ceza
YEREL HABERLER Kargoda kaybolan dalak için şaka gibi ceza
Başkan Oral din görevlilerini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Oral din görevlilerini ağırladı
Anne ve anne adaylarına narko semineri
YEREL HABERLER Anne ve anne adaylarına narko semineri
Gaziantep’e Yalova damgası
YEREL HABERLER Gaziantep’e Yalova damgası
Trafolar engelleri aşarak renkleniyor
YEREL HABERLER Trafolar engelleri aşarak renkleniyor
Suriyeli Ali'nin hedefi milli takım
YEREL HABERLER Suriyeli Ali'nin hedefi milli takım
Atıl araziyi üretim üssüne çevirdiler
YEREL HABERLER Atıl araziyi üretim üssüne çevirdiler
PKU Derneği’nden Başkan Oral’a plaket
YEREL HABERLER PKU Derneği’nden Başkan Oral’a plaket
Hersek Lagününe hayran kaldılar
YEREL HABERLER Hersek Lagününe hayran kaldılar
Yalova'da bir kişinin üzerinden 980 gram esrar çıktı
YEREL HABERLER Yalova'da bir kişinin üzerinden 980 gram esrar çıktı
Otoyolda tıra çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otoyolda tıra çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı
Hersek Lagününde batık gemi keşfedildi
YEREL HABERLER Hersek Lagününde batık gemi keşfedildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.