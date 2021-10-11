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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurtulmuş: “Büyük üniversite ordusuna sahip olan bir ülkeyiz”

İHA

Kurtulmuş: “Büyük üniversite ordusuna sahip olan bir ülkeyiz”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye’de 8,5 milyon üniversite öğrencisi olan, tabiri caizse bir büyük üniversite ordusuna sahip olan bir ülkeyiz” dedi.
Kurtulmuş, Yalova Üniversitesinin 20212022 akademik yılı açılış törenine katıldı. Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende açılış dersini veren Kurtulmuş, yeni öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diledi. Dünyadaki ülkelerdeki bütün kalkınmaların, gelişmelerin ana unsurlarından birisinin başarılı üniversiteler olduğunu anlatan Kurtulmuş, üniversiteleri sadece eğitim kurumu olarak görmenin eksik bir bakış açısı olduğunu söyledi. Üniversitelerin Türkiye’nin de gelişiminde büyük rol oynadığını kaydeden Kurtulmuş, “İnşallah bundan sonraki süreçlerde de çok daha güçlü bir şekilde ülkemizin ileriye doğru gitmesini sağlayacak üniversiteleri daha da güçlü hale getirmek için el birliğiyle gayret edeceğiz” diye konuştu.
Kurtulmuş, üniversite sayısının artmasının eğitim kalitesini düşüren bir husus olmadığını dile getirdi. Kurtulmuş, Türkiye’de üniversite sayısının 76’dan 207’ye çıktığını belirterek, “Ben de üniversitenin ne olduğunu bilen, bilimin ne olduğunu bilen birisi olarak özellikle bir zamanlar üniversitelerin bu kadar çok açılmasının eleştirilmesini hiç anlayamadığımı ifade etmek isterim. Türkiye’de bugün Allah’a çok şükür üniversiteye erişim bakımından öğrencilerimizin önünde büyük bir engel kalmamıştır. Her ilimizde bir üniversitenin varlığını, o ile değer kattığını biliyoruz. Türkiye’de 8,5 milyon üniversite öğrencisi olan, tabiri caizse bir büyük üniversite ordusuna sahip olan bir ülkeyiz” dedi.
Kurtulmuş, yükseköğrenim öğrencisi sayısının son 10 yılda 2,5 kat arttığını kaydetti. Türkiye’de genel bütçede eğitime ayrılan payın birinci sırada olduğunu vurgu yapan Kurtulmuş, 2007 yılında 1822 yaş arasındaki gençlerden sadece yüzde 21’nin üniversiteye giderken şimdi bu rakamın 2021 itibariyle yüzde 48’e çıktığına dikkati çekti. Kurtulmuş, kız çocuklarının üniversiteleşme oranlarının yüzde 15.7’den yüzde 46’ya yükseldiğini kaydetti.
138 bin öğretim üyesiyle ciddi bir öğretim üyesi ordusuna sahip olduklarını ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:
“Bu öğretim elemanlarının içinde yüzde 45.3’ünün de kadın öğretim üyesi elamanları olduğunu Türkiye’nin bir iftihar tablosu olarak ifade ediyorum. Ayrıca Türkiye’nin eğitimdeki önemli başarılarından birisi de uluslararası öğrenciler konusunda yapmış olduğu atılımlardır. Şu anda yaklaşık 230 bin uluslararası öğrenci Türkiye’nin üniversitelerinde okumaktadır. Bu sadece bazı öğrencilerin eğitim alması meselesi değildir. Afrika’dan Asya’ya Balkanlar’dan Kafkaslara kadar çok geniş bir coğrafyada Türkiye’nin dostları dediğimiz, büyük bir diasporada olmasının altyapısı da Türkiye’nin üniversitelerinde gerçekleşiyor. Türkiye’nin kendi okullarında yaklaşık 53 bin engelli kardeşimiz, evladımızı, okutmakta, üniversiteleştirmekte olduğunun altını çizme isterim. Bütün bu gelişmeler inşallah daha da ileri gidecek. Altıncı 5 yıllık plan içine konulan planlardan birisi, önümüzdeki dönemde 3 Türk üniversitesinin dünyanın ilk 500 büyük üniversitesi içinde yer alması hedefidir.”
FETÖ’nün üniversiteleri sadece kendi amaçlarına hizmet eden bir yapı oluşturmak için kullanmasının en iyi örneklerinden birisinin geçmişte Yalova Üniversite olduğunu ifade eden Kurtulmuş, 15 Temmuzdan sonra üniversitelerin bu yapıdan arındırıldığının kaydetti.
Kurtulmuş’a Vali Muammer Erol ve Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci hediye takdim etti. Programa, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, ilçe belediye başkanlar, kurum müdürleri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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