Altınova'da Helenistik dönemden bulgulara rastlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınova'da Helenistik dönemden bulgulara rastlandı

İHA

Altınova'da Helenistik dönemden bulgulara rastlandı

Yalova'nın Altınova ilçesinin Hersek bölgesinde yapılan Helenapolis antik kenti kazılarında önemli bulgulara ulaşıldı.
Eylül ayında başlayan kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve Altınova Belediyesi’nin desteği ile Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Dr. Öğr Üyesi Cennet Pişkin Ayvazoğlu başkanlığında uzman bir ekip tarafından "Yalova İli ve İlçeleri Antik Çağ Yüzey Araştırması” kapsamında yürütüldü. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Dr. Cennet Pişkin Ayvazoğlu’ndan bilgi aldı. Çalışmaların 1 Eylül itibariyle başladığını söyleyen Ayvazoğlu, “Biz bu yılki çalışmalarımızda M.S. 4. yüzyıldan çok önceye, Hellenistik devre kadar giden bulgulara rastladık. Yani burada Hellenistik dönemden günümüze dek kesintisiz bir yerleşim olduğunu anlıyoruz. “Yalova'nın eski Yunan ve Roma devirlerini araştırıyoruz. Çalışmalarımıza Helenopolis ve çevresinden başladık. 4. yüzyılda Roma İmparatoru I. Konstantin tarafından kurulduğu ve imparatorun şehre annesi Helena'nın adını verdiğini, yani adını buradan aldığını biliyoruz. Antik kaynaklar, Helenopolis yakınında sıcak su kaynaklarının bulunduğunu ve Konstantin’in ömrünün son yıllarında bunlardan yararlandığını yazmaktadır” dedi.
Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, çalışmaların bölge tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, “Yıllardır istediğimiz yüzey araştırması çalışması bu sene başladı. Çalışmaların ilk yılında olumlu sonuçlar almaya başladık. Bölgenin, Helenapolis döneminin çok daha eskilere, Helenistik dönemlere kadar uzandığını gördük. Buradaki ilk bulgular bunu gösteriyor. Bu bizi çok sevindirdi. Çalışmalar devam ettikçe daha eskilere doğru gideceğine inanıyorum. Biz Altınova’da yapılan bu çalışmalardan dolayı Kültür Bakanlığımıza, hocalarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurtulmuş: Yüksek hedefler, büyük idealler etrafında yürümek mecburiyetindeyiz
YEREL HABERLER Kurtulmuş: Yüksek hedefler, büyük idealler etrafında ...
Kurtulmuş: “Büyük üniversite ordusuna sahip olan bir ülkeyiz”
YEREL HABERLER Kurtulmuş: “Büyük üniversite ordusuna sahip olan bir ...
Kuş Oteli, yeni misafirlerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Kuş Oteli, yeni misafirlerini ağırlıyor
İlk durakları Hersek Lagünü oldu
YEREL HABERLER İlk durakları Hersek Lagünü oldu
İtfaiyecilere, kimyasal biyolojik nükleer eğitimi
YEREL HABERLER İtfaiyecilere, kimyasal biyolojik nükleer eğitimi
Deniz kıyısında midye yiyen su samuru kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Deniz kıyısında midye yiyen su samuru kameraya ...
Fevziye köyündeki ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER Fevziye köyündeki ev yangını korkuttu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.