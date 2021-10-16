12 yaşındaki yeğenini uyurken kalbinden bıçaklayıp öldüren amca tutuklandı (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Yalova'da, aynı odada uyuduğu, şizofreni hastası olduğu öne sürülen dayısı Fuat Şençiçek'in bıçaklayarak, öldürdüğü Erdem Sami Şençiçek (12) için öğle vakti Mehmet Akif Turna Camii´nde cenaze namazı kılındı. Erdem Sami'nin cenazesi, daha sonra götürüldüğü Yalova Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILMAZ

2021-10-16 16:09:00



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