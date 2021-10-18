Triple Trouble filmini Türkiye Prömiyerinin yapıldığı Evrensel Film Festivali, dostlukları çekiştirdi… Gençler dostluk köprüleri kurdu

Altınova Belediyesi Evrensel Film Festivali, Triple Trouble filmini Türkiye Prömiyeri ile başladı. Festivalin 2. Gösterimi 20 Ekim 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Film Festivalinde konuşan Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, “Gençlerimizin dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarıyla gönül köprüleri kurmalarını amaçlıyoruz” dedi.

Universal Kids Film Festival (UKFF)’in organizasyonu ve Sefine Tersanesi’nin sponsorluğunda gerçekleşecek olan Altınova Belediyesi Evrensel Çocuk Film Festivali, Altınova Belediyesi Hizmet Binası önünde Polonya ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başladı. Festivale; Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Dorota Andrzejak, Triple Trouble filminin Polonyalı yönetmeni Marta Karwowska, filmin yapımcısı Agnieszka Skalska, Festivalin Genel Direktörü Rowena Martinez Ulayan Tuzcuoğlu, Türkiye’de üniversite okuyan 20 Filipinli öğrenci ile davetliler katıldı.

Triple Trouble filminin Polonyalı yönetmeni Marta Karwowska, yapımcısı Agnieszka Skalska ve Festivalin Genel Direktörü Rowena Martinez Ulayan Tuzcuoğlu'na ve Filipinli öğrencilere teşekkür eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Biz çocuklarımızı, gençlerimizi önemsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana gelecek nesillerimize daha iyi bir yaşam alanı oluşturmak, iyi bir yarınlar bırakmak gayesindeyiz. Sanattan spora, kültürden bilime kadar yaşamın her alanında gençlerimize katkı sağlamaya çalışmaktayız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, topluma faydalı bireyler yetiştirebilmek için konunun uzmanlarından destekler alarak geleceğimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gençlerimizi dünyanın dört bir yanında yaşayan arkadaşlarıyla bir araya getirerek dostluk köprüleri kurup, kültür alışverişinde bulunmalarını sağlıyoruz. Mesafeleri yaklaştırıyor, dostluk ve sevgi tohumları yeşertiyoruz. İşte tam da bugün çocuklarımıza ve gençlerimize yeni ufuklar açıyoruz” diye konuştu.

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu adına konuşan Dorota Andrzejak ise Polonya yapımı filmin Türkiye'de ilk defa gösteri girmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Filmin yapımcı ve yönetmenini de kutlayan Andrzejak, “Çocuklar eğlenirken aynı zamanda öğrenmelerini de sağlayan bir film yapmak büyük bir meydan okumaktır. Filmin Türkiye'de de beğenilmesi oldukça sevindirici. Bıraktığı sıcak hisler ve mesajlar sayesinde hoşgörü ve anlayış aşılar. Hayatımızın zor anlarında dostluğun ve birbirimize destek olmanın ne kadar önemli olduğunu vurgular. Çocukların gelişimini olumlu etkilemek için çocuk sineması biz yetişkinler için öncelik olmalıdır” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve Belediye Başkanı Oral, film yönetmeni Karwowska, yapımcısı Skalskane ve Tuzcuoğlu'na plaket ve "Doğa dostu pasaport" hediye etti.

Açılış programının ardından alanda bulunan çocuklar stantlarda görevli Filipinli gençlere yüzlerini boyatıp, resimler yaptı ve film afişinin bulunduğu panoda hatıra fotoğrafları çektirdi.

Yabancı konular, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni de gezme imkanı buldu.

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