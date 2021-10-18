Altınova Belediyespor sezonu açtı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Yalova’yı temsil eden Altınova Belediyespor, 20212022 sezon açılışını Hersekzade Ahmetpaşa Stadyumu’nda gerçekleştirdi.

Altınova Belediyespor, yeni sezon açılışını Hersekzade Ahmetpaşa Stadyumu’nda kurban keserek yaptı. Sezon açılışına Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediyespor Kulüp Başkanı Sedat Ok, Altınova Belediye Meclis üyeleri, Altınova Belediyespor Kulüp yöneticileri, teknik heyet, sporcular ve taraftarlar katıldı. Sezon açılışında yapılan Altınova Belediyespor Dudullu Spor hazırlık maçı 11 berabere tamamlandı.

COVID19 salgını sebebiyle geçen sezon BAL’da yer almayan Altınova Belediyespor’un, bu yılki hedefi de şampiyonluk. Takıma güvendiklerini ve hedeflerinin 3. Lig olduğunu söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Altınova Belediyespor’umuza sakatlık yaşanmadan başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza desteğimiz ve güvenimiz tamdır” diye konuştu.

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