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Altınova’da "Arkeoloji Çalışmaları Sempozyumu" yapıldı

İHA

Yalova'nın Altınova ilçesi, 'Arkeoloji Çalışmaları Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Altınova'da sürdürülen çalışmaların konuşulduğu sempozyumda, bugüne kadar elde edilen bulgular da kamuoyuna tanıtıldı.

Altınova’da "Arkeoloji Çalışmaları Sempozyumu" yapıldı

Yalova'nın Altınova ilçesi, ‘Arkeoloji Çalışmaları Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı. Altınova’da sürdürülen çalışmaların konuşulduğu sempozyumda, bugüne kadar elde edilen bulgular da kamuoyuna tanıtıldı.
Altınova Belediyesi’nin organizasyonuyla Arkeoloji Çalışmaları Sempozyumu gerçekleştirildi. Belediye konferans salonunda gerçekleşen sempozyumun açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Yaklaşık biz 15 yıl önce başladığımız Altınova’daki tarihî değerlerimizi nasıl gün yüzüne çıkartabiliriz, ilçemizi insanlıkla nasıl buluşturabiliriz çalışmasının artık yavaş yavaş meyvelerini almaya başladık. Bu konuda bizlerle emek harcayan hocalarımız değerli profesörlerimiz bizleri bilgilendirecek. Bir yandan hep beraber Bakanlığımızla beraber Altınova’yı bir müzeler kenti yapmak üzere çalışmalarımız sürüyor” dedi.
Altınova’da kültürel mirasa sahip çıkarak ortaya çıkacak eserlerin dünya ile buluşturulmasıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Metin Oral, “Biz buradaki hem atalarımıza ait OsmanlıSelçuklu eserlerini, hem de buradaki diğer kültürlere ait eserleri inşallah insanlıkla buluşturmak istiyoruz. Burada aynı zamanda atalarımızın ne kadar büyük bir medeniyete sahip olduğunu da kanıtlamaya çalışıyoruz. İnşallah buradaki belgelerle, eserlerle, bilgilerlerle bunu ortaya çıkaracağımıza inanıyorum ki gençlerimize çocuklarımıza bizim milletimizin ne kadar büyük bir geçmişten geldiğini göstermemiz lazım. Çünkü bizleri geçmişimizden kopartmaya çalışıyorlar, geçmişimizin büyüklüğünü unutturmaya çalışıyorlar. İnşallah bunlara izin vermeyeceğiz. Bu coğrafyanın da ne kadar büyük bir kültürel mirasa sahip olduğunu ve bu kültürel mirasa da bizlerin bu şekilde sahip çıkabileceğimizi tüm dünyaya kanıtlamak istiyoruz. İnşallah bunları hep beraber, sizlerle yapacağız” diye konuştu.
Seramiklere rastlandı
Yalova Müze Müdürü Ali Sinan Özbey de, bölgede çalışmaların arttığını kaydederek, “2017 yılında Bakanlığımız Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü ile Altınova Belediyesi arasında yaptığımız işbirliği protokolü kapsamında Çobankale ile kazı çalışmalarına adım atmıştık. Arkasından çalışmalar oldukça hızlı gelişti ve bugünkü boyutlara geldi. Kurumsal işbirliği ile pek çok üniversite ile kazı çalışmalarını yapmaya başladık. Alanın turizme kazandırılmasıyla ilgili de işbirliğini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çalışmaların ileriki dönemlerde daha da artacağını düşünüyorum. Bölgemizde bir sualtı kazısına da başladık. Çalışmalar yürütülürken seramik parçalara rastladık. Bölgede Kaytazdere Sarnıcı sazısı da gerçekleştirdik. YalovaKocaeli Karayolu sınırında herkesin önünden geçtiği bir su kuyusunun olduğu yerde sarnıç tespit edildi. Bununla ilgili de tescil kararı alındı. Bu bölgeden çıkan seramik parçaları da bu bölgede bir yerleşik olduğunu ortaya koyuyor” diye konuştu.
Çobankale Kazısı Başkanı olan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Seçkin ise, “3 yıllık süreçte Altınova ilçesini taradık. Arazi ve kırsal alan taraması ile belgelerin taramasını yaptık. İlçenin tümünün yüzey araştırmasını yaptık” dedi.
Çobankale’de sürdürülen kazı çalışmalarının turizme kazandırılması hedefiyle birçok çalışma içerisinde yer aldıklarını da söyleyen Seçkin, “Bugüne kadar Çobankale kazılarıyla ilgili çıkan ulusal ve yerel haberler oldukça etkili oldu. Bu yayınlar Çobankale’nin olduğu kadar Altınova’nın ve Yalova’nın da ülke gündemine girmesi açısında önem taşımaktadır. Kazı ve bilimsel çalışmalarının yanında Çobankale’nin restorasyonunun yapılarak yaşayan bir arkeolojik alan haline gelmesi için belirlediğimiz hedefler var. İlgili kurumların izni ve ekonomik desteklerin artmasıyla bunları hayata geçirebiliriz” dedi.
Diğer konuşmacılar da birer sunum yaparak gelinen aşamaları anlattılar. Programda Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Serkan Gündüz “20182021 Yılı Altınova Sualtı Araştırmaları”, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Cennet Pişkin Ayvazoğlu “Helenopolis ve 2021 Yılı Yüzey Araştırması”, MA Liecester Üniversitesi’nden Işıl Akalan Gündüz “Çağlar Boyu Altınova Kıyıları Ekonomik Faaliyetleri ve Değerleri”, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi’nden Fethi Ahmet Yüksel “Çobankale Yapı Kalıntıları Arasında Jeofizik ve GPR Ölçümleri”, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Filiz İnanan ise “Çobankale Kazıları ve Bizans Dönemi Sırlı Seramikleri” konusunda birer sunum gerçekleştirdi.
Sempozyumun ardından kazı başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin, Kaymakam Özyiğit, Başkan Oral, Müze Müdürü Özbey, Müze Kazıları Şube Müdürü Özköklü ve Kocaeli Koruma Kurulu Müdürü Karaca’ya Çobankale Kazıları sırasında bulunan seramiklerde ortaya çıkan simgelerin içerisinde yer aldığı kahve fincanı hediye etti. Başkan Metin Oral ise katılanlara teşekkür belgesi ile ‘Doğa Pasaportu’ hediye etti.

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