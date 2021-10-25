Altınova Belediyesi, Altınova İmam Hatipliler Derneği ve hayırseverlerin katkılarıyla Altınova’da yaptırılacak olan Altınova İmam Hatip Lisesi’nin temeli törenle atıldı

Altınova Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla, Altınova İmam Hatipliler Derneği tarafından ilçede yapılacak olan 16 derslikli Aİmam Hatip Lisesi’nin temeli törenle atıldı. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, Eğitime Destek Platformu İl Koordinatörü İbrahim Büyükgümüş, Altınova İmam Hatipliler Derneği Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Zafer katıldı. Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, destek veren hayırsever iş adamlarına teşekkür etti. Eğitime büyük önem verdiklerini söyleyen, uzun uğraşlar sonucu Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu’nun ilçeye kazandırılmasının da bunun bir işareti olduğunu belirten Başkan Dr. Metin Oral, “Altınova Belediyesi olarak eğitime önem veriyoruz. Anadolu Lisesinin çalışmalarına da kısa zamanda başlayacağız. 16 derslikli ve 480 öğrenci kapasiteli Altınova İmam Hatip Lisesi’nin ilçemize kazandırılmasında destekleri olan AsMar Holding’ten Murat Albuga, Tersan Tersanesi’nden Nurettin Paksu, Özata Tersanesi’nden Özdemir Ataseven başta olmak üzere şahsım nezdinde tüm destekçi iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Eğitime yatırımlarımız bundan sonra da devam edecek” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından okulun temeli yapılan dualarla birlikte atıldı. Yapılacak İmam Hatip Lisesi 16 derslik ve 480 öğrenci kapasitesinde olacak. Öte yandan okul alanında zeminde 180 metrekare alana oturan bir uygulama camisi de yapılacak.

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