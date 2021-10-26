Muharrem İnce: Bir siyasetçinin Anayasa Mahkemesi ile ilgili görüş bildirmesini doğru bulmam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muharrem İnce: Bir siyasetçinin Anayasa Mahkemesi ile ilgili görüş bildirmesini doğru bulmam

DHA

Muharrem İnce: Bir siyasetçinin Anayasa Mahkemesi ile ilgili görüş bildirmesini doğru bulmam


ÖzgürYILDIZ/YALOVA, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Lideri Devlet Bahçeli´nin Anayasa Mahkemesi´nin kapatılması yönündeki açıklamasıyla ilgili, "Bir siyasetçinin Anayasa Mahkemesi ile ilgili bu tür görüş bildirmesini doğru bulmam" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, memleketi Yalova'da, esnaf ziyareti gerçekleştirip, vatandaşlarla sohbet etti, gençlerle fotoğraf çektirdi. Ziyaretler sırasında gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli´nin Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Muharrem İnce, "Bir siyasetçinin Anayasa Mahkemesi ile ilgili bu tür görüş bildirmesini doğru bulmam. Anayasa Mahkemesi'nin benim de katılmadığım çok görüşleri vardır ama `katılmadım´ diye `kapatılsın´ demek de siyasetin bir parçası olmamalıdır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İnce konuşmalarını şöyle sürdürdü:
"Önemli olan bir sistemde güçler ayrılığıdır. Yasama, yürütme, yargının bağımsızlığı, bir birinden ayrılığıdır. Yasama, yürütmenin yargı tarafından denetlenmesidir esas olan. Bunlar olmadığı sürece, erkler ayrılığı yoksa o sistemin adına ne koyarsanız koyun iyi olmayacaktır. Onun için ben Cumhur İttifakı'nın da Millet İttifakı'nın da millete doğruları söylemediğine inanıyorum. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' diye bir sistem yok siyasi literatürde ama 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' diye de bir şey yok. Memleket Partisi hariç tüm partiler Başkanlık Sistemi ile yönetilmektedir. Önce Başkanlık Sistemi'nde kendi partilerinden vazgeçmeleri lazım. Üyelerle genel başkan seçimi, üyelerle cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi gibi temel konular gündeme gelirse, bunlar yapılırsa samimi olduklarına inanırım. Yapılmazsa ortada samimiyet yoktur. Şu anda genel başkanlar cumhurbaşkanı adayı peşinde koşuyorlar. Kim, tek başına yapıyor? Bu sistemden vazgeçmek lazım. Üyelerin, tabanın katılımıyla yapılacak her iş demokratiktir. Bunu yaparlarsa inandırıcı olurlar."DHA-Politika Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ 
2021-10-26 18:43:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hersek Lagününde "dikkuyruk" sürprizi
YEREL HABERLER Hersek Lagününde "dikkuyruk" sürprizi
Gündüz: “Marmara denizi medeniyetleri buluşturdu”
YEREL HABERLER Gündüz: “Marmara denizi medeniyetleri buluşturdu”
Altınova İmam Hatip Lisesi’nin temeli törenle atıldı
YEREL HABERLER Altınova İmam Hatip Lisesi’nin temeli törenle atıldı
Pervin Ersoy Altınova’yı gezdi
YEREL HABERLER Pervin Ersoy Altınova’yı gezdi
Burak Kaya dünya üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Burak Kaya dünya üçüncüsü oldu
Altınova’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Altınova’da trafik kazası: 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.