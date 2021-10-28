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Oral: "Yalova'da arkeolojik kazı yapılan tek ilçeyiz"

İHA

Oral: "Yalova'da arkeolojik kazı yapılan tek ilçeyiz"

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova’da arkeolojik araştırma ve kazı yapılan tek ilçe olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Altınova’da çok önemli bilimsel arkeolojik çalışmaların yapıldığını ifade eden Başkan Oral, “Bugüne kadar elde edilen bulgular sadece Türk tarihi açısından değil dünya tarih, açısından da büyük önem taşımaktadır” dedi.
Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova’da yapılan bilimsel arkeolojik çalışmaları çok önemsediklerini ifade ederek, “Hem çok mutluyum hem de çok gururluyum. Altınova’mızın tarihî kimliği ve değerlerini geleceğe taşımak için sahada çalışan arkeologlarımızın titizliği, hassasiyeti ve sabrı ile çalıştık, çabaladık. Ve bugün geldiğimiz noktada hocaların hocası merhum Prof. Dr. Halil İnalcık desteği ile başlayan bu önemli çalışmalar, birbirinden değerli bilim insanlarının iştirakiyle adım adım uluslararası alana taşınıyor. Altınova Arkeoloji Çalışmaları Sempozyumu’na katılarak değerli bilgi, birikim ve çalışmalarını bizlerle paylaşan misafirlemizi yürekten kutluyorum. Yapılan çalışmalarda önemli destekleri bulunan başta Cumhurbaşkanlığımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, AK Parti Yalova milletvekillerimize, Yalova Müze Müdürü Ali Sinan Özbey’e, çeşitli üniversitelerden akademisyenlere, kazı çalışmalarına katılan arkeologlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

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