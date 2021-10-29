Sağlıkçılardan doktor başkana ziyaret

SağlıkSen Yalova Şube Başkanı Halil İbrahim Özer ve yönetimi, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret etti. Salgın döneminde tüm sağlık personelinin fedakârca çalıştığını ifade eden Başkan Oral, “Bizler imkânlarımız çerçevesinde sizlerle birlikteyiz” dedi.

SağlıkSen Yalova Şube Başkanı Halil İbrahim Özer ve yönetimi, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret etti. Sendika çalışmaları hakkında Başkan Oral’a bilgi veren SağlıkSen Yalova Şube Başkanı Halil İbrahim Özer, “Salgının başından bugüne bizlerden desteklerini esirgemeyen, her zaman sağlık çalışanlarının yanında olan Altınova Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral’ı ziyaret ederek teşekkürler etmek istedik. Kendisine başarılı çalışmalarının devamını dileriz” diye konuştu.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek SağlıkSen yöneticilerine çalışmalarında başarılar dileyerek teşekkür etti.

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