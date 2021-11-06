Yoğun sis vapur seferlerini durdurdu

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Yalova'da oluşan yoğun sis sebebiyle vapur seferleri geçici bir süre durduruldu.

Şehir merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi düştü. Düşen görüş mesafesi sebebiyle herhangi kaza yaşanmaması için vapur seferleri geçici bir süre durduruldu. Vapura binmek için iskeleye elen vatandaşlar seferlerin geçici bir süre durdurulmasıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

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