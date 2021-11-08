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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Cebeci, öğrencilerle Buluştu

İHA

Rektör Cebeci, öğrencilerle Buluştu

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde faaliyetlerine başlayan Genç Ofis’i ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezleri’nin üniversite yerleşkeleri içerisinde temsilcilikleri olarak çalışmalar yürüten Genç Ofis, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun iştirakiyle Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ile Yalova KYK, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon arasında 22 Ağustos 2020 tarihinde imzalanan protokol ile kurularak Yalova Üniversitesinde faaliyetlerine başladı.
Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra, sosyal ve kültürel olarak da gelişimlerini desteklemek amacıyla faaliyetler gösteren Genç Ofis’e, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova KYK, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ziyarette bulundu.
Çalışanlardan Genç Ofis hakkında bilgi alan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci öğrencilerle bir araya geldi. Konuşmasının başında öğrencilere önerilerde bulunan Prof. Dr. Suat Cebeci, öğrencilerin sorularına cevap verdi.
Cebeci, öğrencilere üniversite yıllarını verimli bir şekilde değerlendirmelerini isteyerek, "Sevgili gençler, bu yıllarınızı çok iyi değerlendirin. Okulun size sağladığı tüm imkanları değerlendirin, imkanların yetersiz kaldığı noktada bizden destek isteyin; eğitim sizin değer kazanmanızdır, yeterlilik kazanmanızdır. Mezun olduğunuzda sadece bilgi alarak değil, birçok yeti geliştirmiş ve birçok beceri kazanmış olarak mezun olmanız gerekir. Siz toplumun en genç, dinamik, zinde zihinlerisiniz, bu kapasitenizi kullanarak toplum için üretmeniz gereklidir. Buralar, sizin kendinizi yetiştirmek maksadıyla yapacağınızı etkinliler düşünülerek bu faaliyetlere fırsat sunmak için yapıldı" dedi.
‘Öğrenci Yaşam Merkezi’
Cebeci, Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesine, Yalova Üniversitesi Geliştirme Derneği’ne gelen bağışlarla yapılan cami inşaatı hakkında da bilgiler verdi. Caminin altında 1000 metrekarelik bir alanın kulüplerin faaliyetleri için ayrılacağını söyleyen Prof. Dr. Suat Cebeci, öğrencilerin her türlü kültür, sanat faaliyetlerini gerçekleştirme imkanının olacağını söyledi.
Konuşmasından sonra öğrencilerin sorularını tek tek ilgiyle dinleyen Cebeci, öğrencilerin istekleriyle ayrı ayrı ilgilendi.

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