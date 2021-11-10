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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova tersanelerinde üretilen gemilerin yüzde 90'ı ihraç ediliyor

DHA

Yalova tersanelerinde üretilen gemilerin yüzde 90'ı ihraç ediliyor


Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA´nın Altınova ilçesindeki Tersaneler bölgesinde istihdam edilen kişi sayısı 30 bini aştı. Bölgedeki tersanelerde üretilen gemilerin yüzde 90'ı ihraç ediliyor.
2007 yılında 3 bin 500 kişi istihdam eden tersaneler 14 yılda yüzde yüz büyüme sağladı. Türkiye genelinde tersanelerin eylül ayı sonu ihracat rakamlarına göre 990 milyon dolarlık ihracatın 600 milyon doları sadece Yalova´da yeni üretilen gemilerden sağlandı. Yalova´da özel sektörde çalışan sosyal sigortalı vatandaşların yüzde 41´i tersanelerde çalışıyor. Bu rakam Altınova bölgesinde ise yüzde 91´e ulaştı. Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazlı Uzun, gemi ihracatında başta Norveç, İngiltere, İzlanda hep kuzey Avrupa ülkelerinin ağırlıklı olduğunu, gemilerin yüzde 90´ından fazlasını bu ülkelere ihraç edildiğini söyledi.
'30 BİN KİŞİNİN ÜZERİNDE YALOVA´YA İSTİHDAM SAĞLIYORUZ'
Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Yönetim Kurulu Başkanı Şükü Fazıl Uzun, "Bölgemizde 37 tersane bulunmakta. Yalova Altınova´daki tersane girişimimiz 2004 yılında projelendirilip tersane inşaatının başlanma tarihi 2007 yılıdır. Tersanelerin inşası başladığında aynı zamanda 2007-2008 yılları arasında alınan gemi siparişlerin imalatı da başlamıştır. O yıllarda 7 yeni inşa gemi yapılmış 110 civarında da küçük orta boy gemilerin tamiri yapılmıştır. Buranın gemi inşa işleri ilk o yıllarda 3 bin 500 çalışanımızla başladı. Bugün 2021 yılında yani aradan geçen 14 sene sonra ağustos ayı verileri ile birlikte mavi ve beyaz yakalı çalışan toplamı 30 binin üzerinde bulunmaktadır. Tabii bu bölgemize istidam açısından büyük fayda sağlamıştır. Bu çalışanlarımızın yüzde 30´u bölge dışından gelmekte olup diğer kalan yüzde 70´lik kısım körfez bölgesinden ve Yalova´dan köylerimizden tedarik edilen ve oradan gelen arkadaşların çalıştığı bir bölgedir" dedi.
'ÜRETİLEN GEMİLERİN YÜZDE 90´I İHRAÇ EDİLİYOR"
Şükrü Fazıl Uzun, "Altınova tersanelerimizde dünyanın en teknolojik gemileri yapılmakta. Elektrik tahrikli, tamamen elektrik ile çalışan, doğal gaz ile çalışan, elektrik artı dizel ile çalışan hibrit gemilerimiz olmak üzere her türlü teknolojik gemi, bölgemizde inşa edilmektedir. Türkiye, en itibarlı denizci ülkelerine gemi ihraç etmektedir. Bu ülkeler Norveç, İngiltere, İzlanda. Hep kuzey Avrupa ülkeleri ağırlıklı olarak ki bunlar denizciliği çok iyi bilen ve en teknolojik yatırımı yapan ülkelerdir. Gemilerimizin yüzde 90´ından fazlası bu ülkelere ihraç edilmektedir. Bu da gemi inşacılığımızın ne noktada olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.
'PANDEMİYE RAĞMEN 990 MİLYON DOLARLIK İHRACAT'
İhracat rakamları hakkında bilgiler veren Uzun, şunları söyledi:
"Geçen yıl itibarı ile Türkiye gemi inşası olarak, gemi ve yat inşası 1 milyar 375 milyon dolarlık ihracata ulaşmıştır. 2021 yılında her türlü pandemik koşullara rağmen, her türlü sıkıntılı periyoda rağmen eylül ayı itibarı ile bu miktar 990 milyon dolardır. Bu rakamın takriben 600 milyon dolarlık yeni gemi inşa kısmı, yine Altınova tersanelerimizde üretilmiştir. Ayrıca tamir ve bakım işleri de dünyanın her yerinden, her tonajda gelen gemilere verilen hizmet bölgemizde yapılmakta. Türkiye´ye çok büyük döviz girdisi sağlanmaktadır. İnşallah 12'nci ayın sonu itibarıyla bütün tamir rakamları, yeni gemi inşa rakamları netleşecek. Geçen senenin rakamlarının daha üzerine çıkacağımızı şimdiden biliyor ve görüyoruz."
'YALOVA´YA TERSANELERİN KATKISI BÜYÜK'
Yalova´daki istihdamı arttırdıklarını belirten Uzun, "Bölgemizde yapılan bu yatırımlar sonucunda tabii ki Altınova bölgesine de Yalova bölgesine de büyük bir zenginlik gelmiştir. Yine Altınova'da sosyal sigortalarda kayıtlı çalışanların yüzde 91'i tersanelerimizde çalışmaktadır. Yalova ili olarak da özel sektörde çalışanların yüzde 41 oranındaki kesimi Yalova Altınova tersanelerimizde çalışmaktadır. Dolayısıyla Yalova'ya tersaneler tarafından sağlanan katkı çok büyüktür" dediDHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2021-11-10 11:25:54

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