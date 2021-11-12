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Yalova´ya 40 milyon dolarlık yeni yatırım

DHA

Yalova´ya 40 milyon dolarlık yeni yatırım


YALOVA, (DHA)Karaderili Şirketler Grubu, Terma Garden ismiyle hizmet verecek olan yeni yatırımının 40 milyon dolara mal olacağını duyurdu. Şirketin CEO´su Tevfik Talas, "Yeni projeyle Yalova´ya yapılan yatırım miktarı 180 milyon dolardan 220 milyon dolara çıkacak. İstihdam oranı da yüzde 40 artacak. Otelin, 2022´nin son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor" dedi.Karaderili Şirketler Grubu, ilk yatırımları Terma City ile yakaladıkları başarıya istinaden ikinci bir yatırım için adım attıklarını duyurdu. Şirket, ilk yatırımlarına gelen yoğun taleple 300 dönümlük ormanın yanındaki `Terma Garden´ projesine başladı. Karaderili Şirketler Grubu CEO´su Tevfik Talas,  Türkiye´nin ekonomik gücüne güvenerek pandemi döneminde de yatırımlarına ara vermediklerini söyleyerek, yatırımı erteleyen işadamlarına "Yatırımı durdurmayın. Şimdi yatırım yapmazsanız ne zaman yapacaksınız" tavsiyesinde bulundu.İSTİHDAM ORANI YÜZDE 40 ARTACAKYapılacak 40 milyon dolarlık yeni yatırımla birlikte, istihdam oranının da yüzde 40 artacağını belirten Talas, "Yeni projeyle Yalova´ya yapılan yatırım miktarı 180 milyon dolardan 220 milyon dolara çıkacak. 6 ay önce başlanan Terma Garden otel inşaatının 2022 son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor" dedi.TERMAL TURİZM KABUK DEĞİŞTİRİYORYeni otelin sadece iyileşmek için değil, yenilenmek için dizayn edildiğine dikkat çeken Talas, "Biz buna yeni nesil termal diyoruz. Termal Turizm, yatırımlarımızla kabuk değiştiriyor. Diğer illere termal yatırım yapanlar için, `Termalin başkenti Yalova Termal ilçesidir´ diyebilirim" ifadelerini kullandı.EKONOMİK VE LÜKS TATİL BİRLEŞİYORTalas, termal otellerin de ekonomik ve lüks tatil seçeneklerini birleştirerek sunabileceğini gösteren tesisler geliştirdiklerini ifade ederek, "Karaderili şirketler grubu, Bodrum, Kuşadası, Yalova otelleri ile başladığı serüvenine Yalova Terma Garden ile devam ediyor" diye konuştu.32 BİN 800 METREKARELİK ALANA KURULACAK40 milyon dolarlık yatırımla 32 bin 800 metrekarelik alana kurulacak Terma Garden´ın, toplamda 1+1, 2+1, 3+1 ve dubleks olmak üzere farklı oda seçeneklerinden oluşan, 174 metrekare ile 30 metrekare arasında değişen 459 daireden oluştuğu ifade edildi.ALIŞVERİŞ MERKEZİ DE YER ALIYORTerma Garden´da alışveriş merkezinin de olacağı bildirildi.Yapılan açıklamada, "16 bin metrekare yeşil alan 3 bin 400 metrekare kadın erkek ayrı ayrı hizmet veren SPA merkezi, Türk ve dünya mutfağından oluşan zengin menülü 750 kişilik restoran ve 5 yıldızlı Terma Garden´da mimariye uygun toplam 80 ticari alan bulunuyor. Market, kuaför, hediyelik eşya dükkânı, gibi pek çok mağaza seçeneğinin olduğu AVM de yer alıyor" denildi.2 büyük yapay gölet, 19 aile locası, minik şelaleler, minik havuzlar, çocuk parkları ve 106 araçlık bir otoparkı bulunan Terma Garden´ın dört mevsim hizmet verdiği her mevsime özel ayrı aktivitelerin olduğu ifade edildi.  DHA-Ekonomi Türkiye-Yalova / Merkez
2021-11-12 11:44:55

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