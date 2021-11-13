Lise öğrencisi karatede dünya üçüncüsü oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise öğrencisi karatede dünya üçüncüsü oldu

İHA

57 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda Rahman Emirhan Özüdoğru, dünya üçüncüsü oldu.

Lise öğrencisi karatede dünya üçüncüsü oldu

57 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda Rahman Emirhan Özüdoğru, dünya üçüncüsü oldu.
57 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda Yalova Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi 11/B sınıfı öğrencisi Rahman Emirhan Özüdoğru, dünya üçüncüsü oldu. Rahman Emirhan Özüdoğru’nun karatede dünya üçüncüsü olması ailesi ile birlikte okul arkadaşlarında büyük sevinç uyandırdı. Rahman’ın sadece okullarının değil Yalova’nın da gururu olduğunu ifade eden Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Aziz Bozok, “Öğrencimizin böylesi bir başarıya imza atması bizi oldukça sevindirdi. Bunun yanında Rahman, diğer arkadaşlarına da çok güzel bir örnek oldu. Biz tüm gençlerimizi spora teşvik etmek amacıyla tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız” diye konuştu.
Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin ve Çiftlikköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Beşir, Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Rahman Emirhan Özüdoğru’yu makamlarında kabul ettiler. Ziyarette elde edilen başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Kaymakam Bilgin, “Öğrencimizi; bizlere yaşattığı bu tarifsiz mutluluk ve gurur için tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oral: “Kadınlarımızın emekleri Altınova markasıyla büyüyecek”
YEREL HABERLER Oral: “Kadınlarımızın emekleri Altınova markasıyla ...
Yalova'da emniyet kemeri seferberliği
YEREL HABERLER Yalova'da emniyet kemeri seferberliği
(Özel) 81 vilayette yetişen şifalı bitkileri tek bahçede yetiştirdiler Türkiye'nin bütün illerinde yetişen şifalı bitkileri bu bahçede bulmak mümkün
YEREL HABERLER (Özel) 81 vilayette yetişen şifalı bitkileri tek ...
Oral, dünya üçüncüsü Kaya’yı kutladı
YEREL HABERLER Oral, dünya üçüncüsü Kaya’yı kutladı
Yalova´ya 40 milyon dolarlık yeni yatırım
YEREL HABERLER Yalova´ya 40 milyon dolarlık yeni yatırım
Oral'dan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Oral'dan esnaf ziyareti
Altınova’da fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Altınova’da fidanlar toprakla buluştu
Minik çocuklar itfaiyeci kıyafeti giyip yangın söndürdü
YEREL HABERLER Minik çocuklar itfaiyeci kıyafeti giyip yangın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.