Lise öğrencisi karatede dünya üçüncüsü oldu

57 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda Rahman Emirhan Özüdoğru, dünya üçüncüsü oldu.

57 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda Yalova Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi 11/B sınıfı öğrencisi Rahman Emirhan Özüdoğru, dünya üçüncüsü oldu. Rahman Emirhan Özüdoğru’nun karatede dünya üçüncüsü olması ailesi ile birlikte okul arkadaşlarında büyük sevinç uyandırdı. Rahman’ın sadece okullarının değil Yalova’nın da gururu olduğunu ifade eden Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Aziz Bozok, “Öğrencimizin böylesi bir başarıya imza atması bizi oldukça sevindirdi. Bunun yanında Rahman, diğer arkadaşlarına da çok güzel bir örnek oldu. Biz tüm gençlerimizi spora teşvik etmek amacıyla tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız” diye konuştu.

Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin ve Çiftlikköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Beşir, Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Rahman Emirhan Özüdoğru’yu makamlarında kabul ettiler. Ziyarette elde edilen başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Kaymakam Bilgin, “Öğrencimizi; bizlere yaşattığı bu tarifsiz mutluluk ve gurur için tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.

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