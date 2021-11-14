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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınovalı tekvandocular kuşak atladı

İHA

Altınovalı tekvandocular kuşak atladı

Yalova'nın Altınova Belediyespor Kulübü Teakwondo Takımı’nın 2021 yılı 3. Dönem Tekvando Kuşak Sınavı gerçekleştirdi.
Altınova Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kuşak terfi sınavında 45 sporcu ter döktü. Sınava giren minik ve genç sporcular, başarılarıyla göz doldurdu. Kuşak sınavını geçen sporculara üst kuşak sertifikaları verildi. Sporcu ailelerinin de takip ettiği kuşak sınavında başarılı olan sporcular ayakta alkışlandı. Altınova Belediyespor Tekvando Hocası İsa Gündağ, başta Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediyespor Kulüp yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da kuşak sınavını kazanan sporcuları kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

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