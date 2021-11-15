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(Özel) 10 dönüm bahçeden 280 bin lira kazandı Yeşil altının hasadı başladı

İHA

(Özel) 10 dönüm bahçeden 280 bin lira kazandı Yeşil altının hasadı başladı

Türkiye'nin ilk kivi üretiminin yapıldığı Yalova'da kivi hasadı başladı. Yüksek C vitamini ihtiva eden kivilerin fiyatı dalında 7 lirayı buldu.
Verimli topraklarıyla ön palana çıkan Altınova ilçesinde üreticiler kivi hasadına başladı. Yüksek oranda C vitamini içeren, kivi özellikle bu dönemde yoğun talep görüyor. Bağışıklığını yüksek tutmayan isteyen vatandaşlar kiviye talep gösteriyor. Kivi yoğun talep görünce dalında 7 liradan satılmaya başladı. Dalında ürünlerini satan üreticiler bir dönümden 4 ton kivi hasat edip kilosunu 28 bin liradan satıyor. 10 dönüm bahçesi olan üretici ise sezonda 280 bin lira kazanç elde ediyor.
Altınova ilçesinde kivi hasadına başlayan Mehmet Arıcı, "Kasım ayının girmesiyle birlikte kivilerimizin hasadına başladık. Altınova Türkiye'de kivinin ilk üretildiği ilçe. Bir dönümden 4 ton ürün elde ediyoruz. Kivilerin kilosunu dalında 7 liradan satıyoruz. Yüksek oranda C vitamini içerdiği için kivi son yıllarda yoğun talep görüyor. Dalından topladığımız kivileri soğuk hava depolarında muhafaza ederek kış boyu satışını yapıyoruz" dedi.

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