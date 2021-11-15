Başkan Oral, şehit yakınları ve gaziler kahvaltıda buluştu

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova genelindeki şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile bir araya geldi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova genelindeki şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin onuruna Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ndeki restoranda kahvaltı düzenledi.

Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ndeki Coffee Chefs Lounge Cafe Restoranda düzenlenen kahvaltıda; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, misafirlerle tek tek ilgilendiler.

Kahvaltının ardından gaziler ve aileleri, Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ile Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi’ni gezdiler. Burada şehit yakınları ve gaziler ve ailelerine Doğa Pasaportu da verildi.

Misafirleriyle sohbet eden Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, “Değerli emanetlerimiz ve ailelerimiz Yalova’daki şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi ağırladık. Güzel havada da Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçemizde ve Kuş Gözlem Alanımızda küçük bir gezi yaptık. Onlar her zaman baş tacımız ve biz her zaman yanlarında olacağız. Güzel vatanımızın huzuru ve geleceği için giriştikleri mücadelede; şehitlik ve gazilik payesini, kanlarıyla ve alın terleriyle hak eden vatansever kahramanlarımızın haklarını ödememiz mümkün değildir” dedi.

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