Liseli Sahra Balkan Şampiyonu oldu

Yunanistan'da düzenlenen U15 Balkan Güreş Şampiyonasında 46 kiloda Sahra Karakaya, Balkan Şampiyonu oldu.

Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi 9B sınıfı öğrencisi Sahra Karakaya, Yunanistan'da düzenlenen U15 Balkan Güreş Şampiyonasında 46 kiloda Balkan Şampiyonu oldu. Yunanistan'da düzenlenen ve Türkiye ile birlikte 10 Balkan ülkesi Yunanistan, Bulgaristan Romanya, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Kosova'nın katıldığı şampiyonada güreşçilerimiz madalyaları topladı 9. sınıf öğrencisi Sahra Karakaya, Balkan Şampiyonu oldu. Aynı okuldan Rahman Emirhan Özüdoğru da bu ay içinde Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olmuştu.

Sahra Karakaya’yı makamında kabul eden Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin ve Çiftlikköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Beşir, kendisini kutlayarak, başarıların devamını dilediler. Okul Müdürü Aziz Bozok da, “Öğrencimizin böylesi bir başarıya imza atması bizi oldukça sevindirdi. Öğrencimizi; bizlere yaşattığı bu tarifsiz mutluluk ve gurur için tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.

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