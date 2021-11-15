Tersan, süper fabrika gibi balıkçı gemisini teslim etti

Yalova Altınova Tersaneler Bölgesinde kurulu bulunan Tersan Tersanesi, süper fabrika balıkçı gemisi Georgiy Meshcheryakov'u Rusya'nın JSC “Okeanrybflot” şirketine teslim etti.

Tersan Tersanesi, NB1096 inşa numaralı süper fabrika balıkçı gemisi Georgiy Meshcheryakov'u Rusya'nın JSC “Okeanrybflot” şirketine teslim etti.

Georgiy Meshcheryakov, boyutu ve özellikleri ile dünyanın en büyük fabrika balıkçı gemileri arasında yer alıyor. Okhotsk Denizi'nde Alaska Mezgit’i ve Pasifik'te Ringa balığı, Uskumru ve Mezgit avlamak üzere inşa edilen gemi 4.060 kW'lık iki ana motor ve 1.900 kW'lık iki yardımcı motorla donatıldı. 4.700 m3 toplam kargo ambarı kapasitesi ile günde 450 metrik ton ürünü dondurabiliyor. Gerekli desteğin sağlanması ile 11 ay gibi kesintisiz bir süre limana dönmeden faaliyet yürütebilen Georgiy Meshcheryakov yaklaşık 2 yıllık bir süreçte inşa edildi.

Skipsteknisk tarafından tasarlanan gemi, 108.2 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde. 150 kişiye kadar konaklama imkanı sunabilen Georgiy Meshcheryakov Rus klası denetiminde inşa edildi. Georgiy Meshcheryakov’un kardeş gemisi Viladimir Biryukov adını taşıyan ikinci gemi ise Tersan Tersanesi'nde halen yapım aşamasında. Viladimir Biryukov, 2021'in ilk yarısında denize indirilmişti ve 2022'de teslim edilmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.