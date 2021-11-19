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Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, yakalanan lise öğrencilerinden 'ters kelepçe' ve 'dayak' iddiası

DHA

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, yakalanan lise öğrencilerinden 'ters kelepçe' ve 'dayak' iddiası


Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde bulunan lise öğrencisi 3 kişi, yaşanan takip sonucu yakalandı. Öğrencilerin, kendilerine ters kelepçe takılıp, polislerden dayak yediklerini söylemeleri sonucu, aileleri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yalova Valiliği ise polisler hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Olay, geçen salı günü akşam saatlerinde Yalova'da meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi D.K. (17), amcasına ait 77 AAE 583 plakalı otomobili alıp, yine lise öğrencileri olan Z.Ö. (17) ile kız arkadaşı E.A.'yı (16) ile gezmek istedi. D.K., Yalovaİzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde, uygulama yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Kullandığı otomobille ara yollara giren D.K., kendilerini takip eden polisler tarafından durduruldu. Otomobili terk edip, ormanlık alana kaçmaya çalıştıkları öne sürülen 3 öğrenci, polis ekiplerince yakalandı. Polislere direndiği öne sürülen öğrenciler, zor kullanılıp, ters kelepçe takılarak, ifadeleri alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerince darbedildiklerini ileri süren öğrencilere savcılık talimatıyla, ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası verilirken, görevli memura mukavemet suçundan da adli tahkikat başlatıldı.
DARP RAPORU ALDILAR
Savcılığın talimatıyla serbest bırakılan, yapılan doktor muayenesinde darp raporu alan öğrencilerin ailelerinin şikayeti üzerine, öğrenciler, kendilerini darbeden biri komiser yardımcısı üç polisi teşhis etti. 
YAŞADIKLARINI ANLATTI
Olay günü, kullandığı otomobille, arkadaşlarıyla şehir turu yaptıklarını belirten D.K., "Polislerin uygulaması ile karşılaşınca, ehliyetim olmadığı için 'dur' ihtiranı uymayıp kaçtım.  Ekip araçları bizi takip etmeye başladı. Panik yaptım. Çiftlikköy'de takip edildiğimiz için şehir içinin riskli olacağını düşünüp, Süpürgelik Virajına doğru gitmeye başladım. Polisler bu arada, arkamızdan ateş etti. Sonra ise Yunus motorlu polisler önüme geçti, arkada oturan bir polis bana, silah doğrulttu. Arabayı sağa çektim. Buna rağmen aracın arka camını patlatıp, kız arkadaşımı da dövdüler. Ondan sonra ters kelepçeleyip, dövmeye başladılar. 15-20 dakikaya yakın şiddet gördük. Ambulans istedik, 'Gelecek' diyerek bizi oyaladılar. Sonunda ambulans gelmedi. Bizi de karakola götürdüler. Bu sırada küfür de ettiler" iddiasında bulundu. 
Darp raporu sonrası polislerden şikayetçi olacaklarını söyleyince, polis merkezine bir kez daha gittiklerini ileri süren D.K., bu sırada bir polisin yanlarına gelip, şikayetçi olmamaları için ailelerini uyarmasını istediğini, buna rağmen anne ve babalarının şikayetçi olduğunu belirtti.
Olay günü kendilerini 1520'ye yakın polisin dövdüğünü ileri süren Z.Ö. ise polislerden şikayetçi olduklarını ifade etti.
'YAŞANANLARI POLİSTEN DEĞİL BAŞKASINDAN ÖĞREDİM'
Olay günü aracı oğlunun kullandığını belirten Selda K., yaşananları polisten değil, oğlunun bir arkadaşından tesadüfen öğrendiğini söyledi. "Bu çocuk 18 yaşında değil. Sizin, ilk arayacağınız kişi biz olmalıyız öyle değil mi?" diyen Selda K., "Doğru bildiğim kadarıyla. Karakola gittim. Çocuklar ağzı burnu dağılmış oturuyorlardı. Ben, anne olarak biraz bağırdım. Çocuklara rapor istediğimi söyledim. 'aldık' dediler. Bunun üzerine, sakin olmamızı önerip, çay ikram etmek istediler. Bizi, bu şekilde örtbast etmeye çalıştılar. Kabul etmedim. Böyle bir kavgayla gürültüyle çocukları hastaneye götürdük. Hastanede bizi Acile sokmak istemediler. Rapor almamızı istemediler. Doktorla ayrı bir konuşma yaptılar. Nihayetinde raporları da tam alınamadı çocukların. Sonra karakola dönüş yaptık" diye konuştu. 
'ÇOK ÜZÜLDÜK'
Z.Ö.'nün annesi Aynur Ö. de yaşanan olaylardan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, polislerden böyle bir davranış beklemediklerini belirtip, "Üzgünüz, böyle olmasaydı keşke" dedi. 
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Yaşanan olay sonrası yazılı açıklama yapan Yalova Valiliği, olayın geçen salı akşamı saat 21.48'de, İzmit Karayolu Taşköprü mevkisinde meydana geldiğini belirtip, şu ifadelere yer verdi:
"Uygulama noktasındaki görevlilerin dur ihtarına uymayarak süratli bir şekilde ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan araç, ilimiz Bursa yolu üzeri Süpürgelik mevkiinde durdurulması üzerine araç içerisinden inerek ormanlık alana kaçmaya çalışan ve ilk yapılan incelemelerde yaşlarının küçük olduğu tespit edilen D.K. (2004 lise ögrenci), E.A. (2005 lise öğrenci), Z.Ö. (2004 lise öğrenci) şahıslar ekiplerimizce zor kullanılarak yakalanmıştır. Konu ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimata istinaden şüpheliler hakkında ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası ve görevli memura mukavemet suçundan da adli tahkikat yapılması amacıyla Emniyet Müdürlüğümüze intikal ettirilen 3 şahıs yapılan tahkikatta alınan beyanlarında yakalama esnasında kendilerini darp eden personellerimiz ile ilgili şikayetçi olmaları nedeni ile ilgili personeller hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat, Yalova İl Emniyet Müdürlüğümüzce de idari tahkikat başlatılmıştır." DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2021-11-19 20:39:55

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