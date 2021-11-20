Türkiye çocuklarının hakları garanti altında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye çocuklarının hakları garanti altında

İHA

Türkiye çocuklarının hakları garanti altında

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle mesaj yayınlayan
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Türkiye'te tüm çocukların haklarının garanti altında olduğunu söyledi.
80’li yılların sonlarında savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü bölgelerde yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletlerin bu tarihi “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak ilan ettiğini hatırlatan Oral, “Türkiye Cumhuriyeti, çocuk haklarına dair tüm sorumlulukları yerine getiren başlıca örnek ülkeler arasında bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan 18 yaş altı tüm çocuklar; insani bir yaşama ve gelişme hakkı, vatandaşlık hakkı, sağlık ve eğitim hizmetleri hakkı, ihmal ve istismardan korunma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı, engelli çocuklar için özel gereksinimlerinin karşılanması hakkı gibi birçok hakkı garanti altına alınmıştır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın; ülkesi ve milleti için çalışan, üretken, sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri temel hedefimizdir. Öte yandan gönül coğrafyamızdaki çocuklara da devlet ve millet olarak el uzatmaktayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı
Dünyaya gemi yapıp yılda 150 milyon euro kazanıyor Tersane 8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor
YEREL HABERLER Dünyaya gemi yapıp yılda 150 milyon euro ...
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, yakalanan lise öğrencilerinden 'ters kelepçe' ve 'dayak' iddiası
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, yakalanan lise ...
İş garantili yüksek okul Türkiye'de tercihlerde 5'inci sıradaki bu okula öğrenciler girebilmek için can atıyor
YEREL HABERLER İş garantili yüksek okul Türkiye'de tercihlerde ...
En küçük pasaport sahibi Lidya Özüm oldu
YEREL HABERLER En küçük pasaport sahibi Lidya Özüm oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.