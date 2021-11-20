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Yalova'daki bir cami, 'manzarayı kapatıyor' iddiasıyla mahkemelik oldu

DHA

Yalova'daki bir cami, 'manzarayı kapatıyor' iddiasıyla mahkemelik oldu


Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)-YALOVA´da deniz manzarasını kapattığı iddiasıyla çevredeki arsanın sahibi bir firma tarafından Hacı Hafız Sabri Yıldırım Camisi; ruhsatının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye verildi. Bursa 4. İdare Mahkemesi de talep doğrultusunda davayı kabul ederek kararı da taraflara bildirdi. 
Yalova Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Hacı Hafız Yaşar Sabri Yıldırım Camisi, deniz manzarasını kapattığı iddiasıyla, etrafındaki arsa sahibi firma tarafından mahkemeye verildi. Cami'nin 2018 yılında ismini taşıdığı hayırsever Hacı Hafız Sabri Yıldırım ve vatandaşlar tarafından ruhsatı alınarak inşasına başlandığı ve yapımının tamamlanmasıyla ibadete açıldığı belirtildi. Mahkemeye verilen caminin cemaati gelen tebligat ile büyük şaşkınlık yaşadı. Tebligatta, Yalova Belediyesi´ne, Milli Emlak´a ve Yalova Müftülüğü´ne cami çevresindeki arsanın sahibi olan firma tarafından ruhsatın iptali bina yapımının durdurulması istemiyle Bursa 4. İdare Mahkemesi'ne dava açıldığı belirtiliyordu. Tebligatta dava açılmasının gerekçesi olarak da deniz manzarasının kapanması nedeniyle, arsanın değer kaybına uğraması gösteriliyordu.  
'2 GÜN ÖNCE HABER ALDIK'
Biz bu işi insanlığın vicdanına bıraktık" diyen Hacı Hafız Yaşar Sabri Yıldırım Camisi'ni Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Murat Kalaycı, şöyle konuştu:
"İki gün önce acı bir haber aldık. Rabbim bize nasip etti, camimizi bu noktaya getirdik. Fakat burada boş arsası olan, yani herhangi bir inşası olmayan bir yerin sahibi bize dava açtı. Yalova Belediyesi´ne, Milli Emlak´a dava açtı. 'Bu binanın durdurulması ve ruhsatın iptali' diye. Biz yasal olmayan hiçbir şey yapmadık. Camimiz, kendisini bilmez art niyetli kişiler tarafından mahkemeye verilmiştir. Gerekçe olarak, caminin deniz manzarasını yok edip hak kaybı yarattığını söylemiş. Ne yazık ki Bursa 4. İdare Mahkemesi bunu kabul etmiş, dava olarak gündeme taşımıştır. Temelinden bu güne kadar hiçbir hukuksuzca iş yapmadan devletimize ve dinimize layık olacak şekilde camimizin inşasını tamamladık. Biz, 2018 tarihinde ruhsat aldık bu noktaya getirdik. Ama bu şahıs bu ruhsatın iptali ve yürütmeyi durdurma kararı almış. Bunu önce dinimizin, sonra kamuoyunun vicdanlarına havale ediyoruz. Yüce Mahkemenin vereceği kararı bekleyeceğiz. Biz bu işi artık insanlığın vicdanına bıraktık."DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2021-11-20 21:57:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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