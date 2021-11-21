Altınova 3 golle 3 puanı aldı

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Bölgesel Amatör Lig (BAL), 8. Bölge 2. grupta 4. haftada Altınova Belediyespor, Bigadiç Belediyespor’u 30 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL), 8. Bölge 2. grupta Altınova Belediyespor, sahasında Bigadiç Belediyespor’u 30 mağlup etmeyi başardı. Altınova Belediyespor, Altınova Hersekzade Ahmet Paşa Stadyumu'nda oynadığı maçta, Bigadiç Belediyespor’u 30 gibi net bir skorla yenmeyi başardı.

İlk yarıyı 20 önde kapatan Altınova Belediyespor, ikinci yarı bir gol daha bularak maçı 30 kazandı.

Altınova Belediyespor’un gollerini; 14. dakikada Emrehan, 38. dakikada Uğur Yalçın ve 90. dakikada Mustafa Bayramoğlu kaydetti.

Bu sonuçla Altınova Belediyespor’un puanı 7’ye çıktı. Ligin 5. haftasında Altınova Belediyespor, deplasmanda Gönen Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

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