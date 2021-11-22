Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Yalova'da Öğretmenler Günü yoğunluğu

Türkiye'nin canlı çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Yalova'da çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu başladı.

Yalova'da yetiştirilen canlı çiçekler, Türkiye'nin çok sayıda park ve bahçelerin yanı sıra evleri de süslüyor. Altınova ilçesinde bulunan seralarda yetişen çiçekler, Türkiye'nin çiçek ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor. İlin önemli gelir kapısı olan çiçekçilikten on binlerce aile geçimini sağlıyor. Üreticiler seralarda yetiştirdikleri çiçekleri market ve dükkanlara toptan satıyor. Çok sayıda çiçek serasının bulunduğu Yalova'da çiçekçiler sezonda milyonlarca çiçek satışı yapıyor. Yaklaşan Öğretmenler Günü öncesi ise çiçekçiler gelen yoğun talepleri karşılamak için çalışıyor.

30 yıldır çiçek üretimi yapan Ziraat Teknikeri Hüseyin Aysan, "Türkiye'nin çiçek üretiminin yüzde 60'ını Yalova karşılıyor. İlimiz çiçek üretiminde bir numara. Biz burada seralarda yaz ve kış çiçekleri yetiştiriyoruz. Yaklaşan Öğretmenler Günü öncesi yoğun talep var. Bunları karşılamaya çalışıyoruz. Biz burada toptan üretim ve satış yapıyoruz. Sadece benim milyon adet satışım oluyor" dedi.

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