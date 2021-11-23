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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oral: "Öğretmenler, ülkemizin geleceğini aydınlatıyor"

İHA

Oral: "Öğretmenler, ülkemizin geleceğini aydınlatıyor"

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, “Öğretmenlerimiz, ilim ve irfan öncülerimizdir. Öğretmenler, ülkemizin geleceğini aydınlatıyor” dedi.
24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Öğretmenlerimiz, dünyanın COVID19 salgınıyla savaştığı günümüzde zor şartlar altında görevlerini sonuna kadar yerine getirdi. Ülkemizin dört bir yanında ilim ve irfan öncüsü olarak görev yapan, ülkemizin geleceğini aydınlatan bütün öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.
Başkan Oral mesajında, “Öğretmenlik, genç beyinleri bilgi ile donatan, onlara sevgi ve saygıyı aşılayan, insanlık yararı için çalışmayı öğreten ve insan hayatına yön veren bir meslektir. Öğretmenlik, sabır ve fedakârlık gerektiren bir meslektir. Bu mesleğin ödülü hiçbir maddi değerle ölçülmez. Bu değer, öğretmenin hasat mevsiminde gizlidir. Kendi bahçesinde yetişen ağaçların meyvelendiğini görmek, öğrencilerinin insanlara faydalı olduğunu görmektir onun ödülü. İşte bu yüzden öğretmenlerimiz ana gibi, baba gibi kutsaldır” diye konuştu.
Mesajında öğretmenlere de seslenen Başkan Oral, “Biliyorsunuz dünya bilgi çağını yaşıyor. Bu çağda milletimizin geleceğini inşa eden sizlere çok büyük görevler düşüyor. Geleceğimiz olan yavrularımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlıklı olarak yetiştirmek zorundasınız. Tertemiz yürekler sizin onlara kazandıracağınız değerleri bekliyor. Tertemiz zihinler, sizin öğreteceğiniz bilgileri, millîmanevî değerlerimizi bekliyor. Biliyoruz ki, yetiştirdiğiniz nesil ne kadar güçlü olursa yarınlara dair umutlarımız da o kadar güçlü olacaktır. Bu önemli görevinizde Altınova Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız. Eğitime verdiğimiz desteği sürdüreceğiz” dedi.

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