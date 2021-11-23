Okul yöneticilerine iş güvenliği semineri

Yalova'nın Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kamu ve özel okul yöneticilerine yönelik iş sağlığı ve iş güvenliği toplantısı düzenledi.

Altınova Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda iş sağlığı ve iş güvenliğinin önemine değinen Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, “İş Sağlığı ve Güvenliği konularını önemsemek insanları önemsemektir” dedi.

Toplantıya Altınova İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kadir Çelebi, İş Sağlığı ve Güvenliği İl Koordinatörü Serkan Yavaşçaoğlu, Yalova İlçeler Koordinatörü Hakan Kurar ve İlçe Koordinatörü Elif Postacılar konuşmacı olarak katıldı. Toplantıyla ilgili bilgi veren Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, “Bu faaliyetler yerine getirilirken çalışanlarımızın sağlığının korunması ve okullarımızda iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edebilecek risklerin ortadan kaldırılması ve öncelikli olarak iş kazalarının önlenerek iş güvenliği anlayışının tüm arkadaşlarımızca benimsenip hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir” dedi.

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