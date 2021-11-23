Yalova´da gençlere yönelik futbol akademisi kuruldu



YALOVA, (DHA) Yalova´da faaliyet gösteren karbon elyaf üreticisi DowAksa ile Yalovaspor, sponsorluk anlaşması kapsamında kulüp bünyesinde gençlere yönelik futbol akademisi kurdu.DowAksa, Yalovalı gençleri spora teşvik edecek çalışmalarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. 6-13 yaş aralığındaki çocuklar için kurulan Yalovaspor Futbol Akademisi faaliyete başladı. Çocuklara hizmet verecek akademi, çocukların spor yaparak sağlıklı büyümelerini ve sosyal bir ortamda eğlenerek futbol öğrenmelerini sağlayacak. Ayrıca Yalovaspor A takımına yeni yetenekler yetiştirerek Türk futboluna genç oyuncu kazandırmayı hedefleyecek."MİLLİ SPORCULAR YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"Yalovaspor Başkanı Onay Tuna, futbol akademisine sunduğu destek dolayısıyla DowAksa yöneticilerine teşekkür etti. Futbol akademisinin Yalova için önemine değinen Tuna, "A takıma verdiğimiz önemden daha da fazlasını artık altyapıya da veriyoruz. Bu nedenle DowAksa´nın desteğiyle futbol akademimizi kurduk. Bundan sonra önceliğimiz altyapı olacak. A takımda en az 5-6 tane Yalovalı sporcu olması gerekiyor. Yalova´da yetiştirdiğimiz oyuncuları Türk futboluna kazandırmak gayemiz. Milli sporcular yetiştirebilen bir yapıya kavuşmak istiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez

2021-11-23 11:54:10



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