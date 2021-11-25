Yalova'da uyuşturucu operasyonu Damlama su ile uyuşturucu ürettiler, şuçüstü yakalandılar

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Yalova'da belirlenen adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda seralarda hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, Çiftlikköy ilçesi Kılıç köyü mevkiinde belirlenen bir adrese fiziki ve teknik takibin ardından operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 katlı bir ev ve 5 sera içerisinde 426 kök Hint keneviri, 3 kilo 920 gram esrar, 2 tabanca, bir pompalı tüfek ve 83 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.A. ve A.V.S. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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