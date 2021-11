Köy sakinleriyle ‘kadına şiddetle mücadele’ faaliyeti

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Altınova’ya bağlı Geyikdere köyünde, kadınlara ve erkeklere yönelik ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ faaliyetleri gerçekleştirdi.

Geyikdere Köy Muhtarı Emine Türker ile Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle kadına şiddete dikkat çekildi. Köydeki kahvehanelere de giren kadınlar, burada kadına yönelik şiddetle mücadelede erkeklerin rolünün önemine dikkat çekti. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetler, 6284 SK, KADES Uygulaması ve şiddetle mücadeleye ilişkin muhtarlarla yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verildi.

Kadınlara ve erkeklere şiddet konusunda bilgiler veren Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, “Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan ve kadınları etkileyen cinsiyete dayalı ayrımcılık ile fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmeleriyle veya acı çekmeleriyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel her türlü tutum ve davranış, kadına yönelik şiddettir. Kadına yönelik şiddetin birçok boyutu, yönü ve oranı vardır. Biraz daha açıklayıcı olması açısından aşağıdaki veriler çok çarpıcıdır: Dünyada kadınların yüzde 49’u psikolojik şiddet görmektedir. Kırsalda yaşayan kadınların yüzde 41’i, şehirde yaşayan kadınların yüzde 27’si, evliliklerinde, en az bir kez bedenî şiddete maruz kalmaktadır. Söz konusu şiddetin yüzde 95’i ise çiftlerin yaşadıkları evde (aile içinde) meydana gelmektedir. Yüzde 36 oranında kadın, hamilelikleri sırasında şiddete maruz kalmaktadır. Fransa’da her ay 6 kadın, İngiltere’de her ay 8 kadın ve Finlandiya’da her yıl 27 kadın aile içi şiddet nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Türkiye’de, yargıya intikal eden, töre cinayetlerine kurban giden kadın sayısı, 20002004 yılları arasında 54 olarak belirtilmektedir. Ülkemizde son 9 yılda kadın cinayetleri yüzde 1400 oranında artmıştır. Her gün ortalama 45 kadın bir erkek/erkekler tarafından öldürülmektedir. Dünyada yüzde 45 oranında kadın çalışan, iş yeri tacizine maruz kalmaktadır” dediler.

