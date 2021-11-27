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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da fırınlar denetimden başarıyla çıktı

İHA

Yalova'da fırınlar denetimden başarıyla çıktı

Yalova'nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri, ilçedeki hizmet veren fırınlara yönelik denetimlerine aralıksız sürdürüyor.
Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri, ilçe merkezindeki fırınlarda yapılan kontrollerde ekmek gramajları, hijyen, hamur tepsilerinin kontrolü, un depoları ve ruhsat denetimleri yaptı. Yapılan kontrollerde insan sağlığına etki edecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.
Esnafa teşekkür
Denetimlerin düzenli olarak devam ettiğini söyleyen Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, “Yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadık. Bu nedenle esnafımıza teşekkür ediyoruz. İlçe genelindeki denetimlerimiz düzenli olarak devam edecektir” dedi.
İnsan sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Halk sağlığı bizim için en öncelikli konuların başında gelmektedir. Bunun dışında vatandaşlarımızın tüketici hakları da son derece titiz bir şekilde kontrol edilmektedir. Vatandaşlarımızın menfaatlerine olan bu tür uygulamalarımız devam edecektir" diye konuştu.

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