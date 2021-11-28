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BM'nin mülteci raportörü gibi kuş gözlemcisi Haftada 2 kez göçmen kuşları gözlemleyip kayıt altına alan Fatih Bülbül, elde ettiği bilgileri global bir siteye yüklüyor

İHA

BM'nin mülteci raportörü gibi kuş gözlemcisi Haftada 2 kez göçmen kuşları gözlemleyip kayıt altına alan Fatih Bülbül, elde ettiği bilgileri global bir siteye yüklüyor

Yalova'nın Altınova ilçesinde gönüllü kuş gözlemcisi Fatih Bülbül, Hersek Lagünü'nde sonbahar ve kış aylarını geçiren flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türünü gözetleyip kayıt altına alıyor.
Hayvansever Fatih Bülbül, Altınova ilçesindeki "Kuş Oteli" olarak da adlandırılan Hersek Lagünü'ne gelen göçmen kuşları yaz kış gözlemleyip fotoğraflarını çekerek kayıt altına alıyor. Cumhurbaşkanı kararı ile "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen Hersek Lagünü, son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği projelerle ayrı bir görünüme kavuştu. Altınova Belediyesi tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu en son sayımda 236 farklı kuş türüne ev sahipliği yaptığı belirlenen lagün, yazın konaklayan kuşların göç etmesinin ardından bugünlerde flamingoları ve diğer bazı göçmen kuş türlerini ağırlıyor. 152 hektar büyüklüğündeki lagüne gelen kuşlar, kuş gözlemcisi Fatih Bülbül tarafından sürekli takip ediliyor. Bülbül, göçmen kuşlarla ilgili elde ettiği bilgileri "Kuşbank"a aktarıyor. Buraya yüklediği bilgiler dünyanın her yerindeki kuş gözlemcileri tarafından görülebiliyor. Bülbül, ayrıca lagüne gelen ziyaretçilere kuşlarla ilgili bilgiler veriyor.
10 yıldır lagünde kuş gözlemciliği yaptığını ifade eden Fatih Bülbül, "Ben kuş gözlemcisiyim. Ben burada yıllar önce kuş gözlemine başladığımda buradaki tür sayısı 150 idi. Şu anda 236 türe ulaşmış durumdayız. Türkiye'deki 490 türün 236'sı burada kayıtlara geçirildi. Ben gözlemlediğim bu türleri global bir site olan Kuşbank'a yüklüyorum. Burada dünyanın her yerinden bu kayıtlar görülebiliyor. Buradaki kuş çeşitliliği, gelen ve giden türler, nadir kuşlar bu sitede yer alıyor. Buraya yüklediğim bilgileri gören yabancı misafirler kuşları görmek için yurt dışından geliyor. Flamingolar buranın en önemli kuşları. Bu kuşlar kışın buradalar, yazın da üreme bölgelerine gidiyorlar. Bu yıl flamingo sayımız güzel. Son 2 yıldır flamingolar binin altındaydı, en son saydığımda bin 24 adede çıkmışlar. Ben burada haftada iki kez kuş sayımı yapıyorum" dedi.

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