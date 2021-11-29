Yalova’da şiddetli lodos nedeniyle okullar tatil edildi

Yalova’da fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yalova'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır" denildi.

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