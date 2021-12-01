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81 ilden 236 aromatik bitki tek bahçede yetiştiriliyor

DHA

81 ilden 236 aromatik bitki tek bahçede yetiştiriliyor


Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN/ ALTINOVA (Yalova), (DHA)YALOVA'nın Altınova Belediyesi, ilaç, kimya, kozmetik, boya ve gıda maddelerinde kullanılan ve modern tıbbın temelini oluşturan tıbbi aromatik bitkileri, kendi kurduğu bahçede üretiyor. Türkiye'den 236 aromatik bitkinin yetiştirildiği bahçe ile kadınlara da istihdam sağlandığını açıklayan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral "Amacımız; özellikle kadınlarımıza iş imkanı sağlamak. Çalışanlarımızın çoğu kadın. Ürünlerimizi kadın kooperatiflerimiz aracılığıyla satmak istiyoruz" dedi.
Altınova ilçesinde 40 hektar alana kurulan Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'ne, Türkiye'nin 81 ilinden getirilen bitkiler ekiliyor. Bazıları endemik 236 tür aromatik bitki, hem tedavi hem de günlük yaşamdaki ihtiyaçlar için kullanılıyor. Kimisinden çay yapılıyor, kimisinden ise sabun üretiliyor. İşletmesi Altınova Belediyesi'nce yürütülen tesisin ziyaretçiler, burada hasat edilen bitkilerden elde edilen şifalı çaylardan da içebiliyor.
'BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE POTANSİYELİMİZ VAR'
Türkiye'de engelli uyumlu tek bahçe olan, tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nin kuruluş amaçlarından birinin de kentteki süs bitkicilerine yeni bir üretim alanı sağlamak olduğunu söyleyen Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, şunları kaydetti:
"Birçok bitkiyi aynı anda görebileceğiniz, dolayısıyla gezerken hepsi hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz bir bahçe. Engelli uyumlu ilk bahçe. AR-GE binası, laboratuvarları, üretimi ile beraber nadir bitkilerimizin bulunduğu bir bahçe oluşturduk. Bir kısmı pek görmediğimiz bitkiler. Bizim bölgemiz, süs bitkiciliğinde ciddi bir temeli olan, Türkiye'nin ilk yerlerinden birisi. Bitki yetiştiriciliği konusunda bir potansiyelimiz var. Eğer buradaki tıbbi bitkilerimizi, ürün haline getirdikten sonraki pazarlamasında belli bir seviyeye ulaşırsak, esnafımıza, süs bitkicilerimize katkı sağlamış olacağız. Üretimi oraya yaymış olacağız. Tıbbi aromatik bitkilerin ülkemizde yetiştiriciliği çok fazla ama genel olarak yurt dışına ihraç ediliyor. Onları ürün haline getirip, pazarlamasını yapmak istiyoruz. Bölgemizde iyi bir potansiyel oluşturmak istiyoruz."
'BİTKİLERİ ÜRÜN HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ'
Bahçe ile kadın istihdamına da katkı sağlandığını belirten Belediye Başkanı Oral "Amacımız; özellikle kadınlarımıza iş imkanı sağlamak. Çalışanlarımızın çoğu kadın. Ürünlerimizi kadın kooperatiflerimiz aracılığıyla satmak istiyoruz. Bitkilerin suyunu, yağını, çayını, bitkisel olarak neyini yapabiliyorsak, ne üretebiliyorsak, ürün haline getirip, hem kadın kooperatiflerimize hem de sektörümüze girdi sağlamak istiyoruz. Bunların bir kısmı kozmetikte, bir kısmı boyada, bir kısmı sanayide kullanılıyor. Bir kısmı da tedavide kullanılıyor" diye konuştu. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Yalova / Altınova Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN-Özgür YILDIZ
2021-12-01 12:15:24

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