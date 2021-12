Terma City yöneticileri Yosk'un engelli sporcularıyla biraraya geldi

Karadereli Şirketler Grubu’na ait Terma City Otel, 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) yöneticileri ve sporcularını ağırladı.

Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan Terma City Very Vip Lounge’da gerçekleşen yemek organizasyonuna Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüpler Birliği ve YOSK Başkanı Alparaslan Erkoç ve sporcuları ağırladı. Yemek sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Alpraslan Erkoç, sporla engellileri hayata bağladıklarını söyledi.

Bu yıl ligde onadıkları 4 maçtan 3’ünü kazandıklarını dile getiren Erkoç, hedeflerinin mart ayında Avrupa kupalarına katılarak şampiyonluğa ulaşmak olduğunu ifade etti. Süper Lig’de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük takımlarla mücadele eden YOSK’u 2005 yılında kurduklarını söyleyen Erkoç, “Benle beraber 5 tane engelli arkadaşlarımızla oturuyorduk. O zamanlar basketbol Türkiye’de koşar adım gidiyor. Engellileri hayata bağlamak adına da çok iyi bir spordu. Nasıl yapacağız derken, o zaman basketbolun kaç kişiyle bile oynandığını bilmiyoruz. Basketbol sandalyesi yerine Çin’den bize tenis sandalyesi geldi. Onunla beraber başladık. Hani Türkler 3 kişi bir araya gelince ülke kurarlar diye. Biz de o gün 5 kişi bir araya geldik spor kulübü kurduk. Tenis sandalyesiyle başladık, hatta karşılaşmalara özel izinle çıktık” dedi.

Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu geçtiğimiz sene Yalova’da gerçekleşen tekerlekli sandaye basketbol liglerinin konaklama sponsoru olduklarından dolayı gurur duyduklarını dile getirdi. Aynı anda 250 engelli sporcuya ev sahipliği yapabilmenin gururunu yaşadıklarını anlatan Çiloğlu, “Bu tek günde kutlanacak bir organizasyon olmamalı. Biz hepimiz aslında birer engelli adayıyız. Biz Terma City olarak bugünlük arkadaşlarımızla onlarla kaynaştık, engelleri kaldırdık. Çok güzel sohbetler, dostluklar kazandık. Dün olduğu gibi, bugün de yarın da artacak şekilde devam edecek. Gerçekten gurur duymamak imkansız” ifadesini kullandı.

9 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası engelli olan Şuayip Kablan ise 11 yaşında basketbolla tanıştığını ve 24 yıldır bu sporu yaptığını söyledi. Kablan, kendileri gibi engellilere örnek olmak istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

“Küçük bir, şehirde küçük mahallede büyümüş bir insanım. Spor bana dünyanın kapısını açtı. Yaşama azmimi, özgüven, bu sporla okudum, bu sporla büyüdüm. Bu sporla bilgisayar mühendisi oldum. Sporculuk hayatımın dışında iş hayatımda da o noktaya gelmede spor büyük vesile oldu. Bizlerin amacı da bizler gibi insanları hayata kazandırmak. Evlerine kapalı kamış insanları dünyanın kapılarını açmak, öncü, örnek olmak. Bunun için de desteğe de ihtiyacımız oluyor.”

Takımın tek kadın sporcusu Serra Uzun, 12 yaşımda başladığı basketbolda milli formayı 13 yaşından itibaren giymeye başladığını kaydetti. Uzun, sporun kendisine büyük katkılar sağladığını vurgulayarak, “Bana çok katkısı oldu. Okul, sosyal hayatım olsun bana çok büyük katkısı oldu. Sadece 3 aralıkta değil her gün engelli farkındalığı olmalı. Hedefim basketbol hayatımı sonlandırana kadar milli sporculuğuma devam etmek. Kariyerimde çok iyi yerlere gelebilmek istiyorum. Büyük takımlarda oynamak, her daim kendimi geliştirmek istiyorum. Aslında ben basketbola hiç başlamak istemiyordum. Ön yargılarım vardı, yapamam diye düşünüyordum. Çünkü erkeklerin oynadığı bir oyun. Ben açıkça özgüvensizdim bu konuda. Ama Alparaslan başkanımız ısrar etti, ‘Dene’ dedi. Ben antrenmanlara katıldıkça, yapabildiğimi, çok sevdiğimi fark ettim. Bu şekilde ilerledi” açıklamasında bulundu.

