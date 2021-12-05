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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’da defineciler kaçamadı

İHA

Yalova’da defineciler kaçamadı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube ve Çınarcık İlçe Jandarma ekiplerince yapılan İstihbari çalışmalar sonucu Çınarcık ilçesi Teşvikiye Beldesi İstiklal Mahallesi Güngörmez mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Yapılan ihbar üzerine kazı alanına yapılan operasyon düzenlendi. İzinsiz kazı yapılan alanda 4 şüpheli şahıs kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.
Kazı alanında metal dedektör, mini el dedektörü, çekiçler, kazma ve kürekler, manila, testere, şerit metre, makaralı kanca, çizme, eldiven, ip ve kova ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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