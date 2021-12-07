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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

11 yıl sonra Hersek lagününde görüntülendi

İHA

11 yıl sonra Hersek lagününde görüntülendi

Karabaş patka kuşu 11 yıl sonra Hersek lagününde görüntülendi.
Ülkemizde nadir görülen türlerin başında gelen kış göçmeni karabaş patka (aythya marila), 11 yıl sonra Yalova’nın Altınova ilçesinde Hersek lagününde görüntülendi. Türkiye’de nadir görülen 4 patka türünden biri olan karabat patka, Hersek'te en son 2010 yılında gözlemlenmişti. Ülkemizde bu yıl Çanakkale ve Trabzon’da birer birer olarak gözlemlenen karabaş batka, Hersek lagününde 3 fert olarak kayıt altına alındı.
Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, “Karabaş patkanın 11 yıl sonra 3 dişi patka, elmabaş patka, tepeli patka ve pasbaş patka ile birlikte lagünde yerini alması kuşçular ve doğaseverler arasında heyecan uyandırdı. Bugüne kadar 238 kuş türünün görüldüğü lagünde yaptığımız son gözlem çalışmasında gün içerisinde 70 tür gözlemlendi. Havaların soğumasıyla ülkemiz için nadir olan diğer su kuşlarının da alana gelmesini beklemekteyiz” diye konuştu.
Hersek lagününe kuş gözlemcilerinin, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin ilgisinin her geçen gün arttığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Hersek lagünü, çok değerli bir sulak alan ekosistemidir. Lagün, başta su kuşları olmak üzere pek çok türün barınma, beslenme ve üreme alanı olarak büyük önem taşıyor. Bu bölgeye yaptığımız tesislerle alan çok daha değerli ve önemli hale geldi. Türkiye’nin ilk ve tek doğa eğitim merkezi ve engelliye uyumlu kuş gözlem kulesi lagüne ayrı bir değer katıyor. Doğaseverleri Hersek’e bekliyoruz” dedi.

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