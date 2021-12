Oral: "Yerli ve milli ürünleri destekliyoruz"

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 1218 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası münasebetiyle bir mesaj yaymnladı.

Vatandaşların Türk mallarına sahip çıkması gerektiğini söyleyen Başkan Oral, “Ülkemizde her alanda, her sektörde yeli ve milli seferberlik başlatılmıştır. Yerli ve milli teknoloji gelişerek kendi ürünlerimizi üreterek dışa bağımlılık azalmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı bu milli ve yerli seferberliği sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

Türkiye'de üretilen yerli ürünleri satın alarak yerli sanayimizin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Gündelik hayatta tasarrufa dikkat etmeliyiz. Eşya, para, elektrik, su ve gıda tüketimi gibi birçok konuda tasarruflu davranmak ve tutumlu hareket etmek cimri olmak anlamına gelmez. Yalnızca kendimize ait olanı değil, kamuya ait, ortak kullandığımız her şeyi kendimizinmiş gibi özenle korumalıyız” diye konuştu.

