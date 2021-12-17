Yalova'da 8 ton kaçak avlanan midye denize bırakıldı

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Yalova'nın Altınova ilçesinde yasa dışı avlanan yaklaşık 8 ton canlı kara midye denize geri bırakıldı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, Altınova'daki tersaneler bölgesinde yasa dışı midye avcılığına müdahale edildi. Açıklamada, “Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ilimiz Altınova ilçesi tersaneler bölgesinde yasadışı olarak avcılığı yapılan 350 çuval, yaklaşık 8 ton civarındaki canlı olan kara midyelerine el konularak Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerimizce denize iadesi yapıldı ve sorumlular hakkında adli ve idari işlem başlatıldı” denildi.

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